Quién es la docente candidata para el Consejo General de Educación

Tras la renuncia de la profesora Silvina Rollet a la presidencia del Consejo General de Educación (CGE), quien ocupaba el cargo desde 2022, cuando ostentaba 31 años de profesión, ya hay una candidata a sucederla.

El alejamiento de la funcionaria se produce en medio del impacto político e institucional derivado del femicidio de la docente rural Nanci Godoy, ocurrido en el Paraje Malezal de la localidad de Esquina.

La maestra asesinada ejercía como suplente en la Escuela Rural N° 626, establecimiento dependiente del organismo provincial, y había dejado al descubierto serias irregularidades administrativas y operativas en el recinto escolar antes del trágico desenlace.

Antes de dejar su cargo, Rollet se despidió de su cargo en el Consejo y afirmó: “Me llevo lo mejor y la mejor experiencia que pude haber tenido en mi carrera docente”.

En el video publicado por el portal MagazineDalmaciook que dura unos 37 segundos, la docente agradeció a los trabajadores y señaló que “me llevo muchísimo, son grandes personas”, mientras se retiraba entre aplausos.

Sucesora

La principal candidata a sucederla es la actual secretaria general del CGE, Teresa Prost, de San Roque.

En las próximas horas, el gobernador Juan Pablo Valdés firmaría el decreto de designación.

El Consejo es un órgano compuesto por representes estatales y gremiales cuya misión es planificar, conducir y ejecutar la política educativa -de acuerdo con los lineamientos impartidos por el Ministerio- a todos los niveles de la enseñanza.

Otra renuncia en el gabinete provincial

Con la de Rollet, es la segunda renuncia en la gestión de Juan Pablo Valdés en días.

El director de Transporte Fluvial y Puertos de la Provincia de Corrientes, Adolfo Escobar Damus, confirmó a El Litoral que presentó su renuncia el martes y negó las versiones periodísticas que indicaron que le pidieron que dejara el cargo.

"Nadie me pidió la renuncia. Me voy por cuestiones personales. Seguiré en mi actividad privada. Necesito dedicarle tiempo", explicó en declaraciones a El Litoral para desmentir las versiones que indicaron que el ministro de Obras y Servicios Públicos, Jorge Meza, le había solicitado la renuncia por pedido del gobernador Juan Pablo Valdés.

Según explicaron fuentes oficiales, todavía no se sabe quién reemplazará a Damus en la gestión de Puertos Corrientes. “Queda bajo la órbita del Ministerio de Obras Públicas”, señalaron a El Litoral.

Adolfo Escobar Damus ocupaba el cargo desde 2020, cuando fue designado por el entonces gobernador Gustavo Valdés. A principios de este año fue ratificado por el gobernador Juan Pablo Valdés en el cargo.

Estuvo a cargo de las gestiones para la reactivación del puerto local y los permisos necesarios para que más flotas fluviales llegaran al puerto capitalino para sacar la producción maderera local.

El puerto correntino fue el que más creció en actividad en los últimos años. Escobar Damus además formó parte de las gestiones para avanzar en una nueva ley de cabotaje que les permita a más empresas navieras comerciar con Corrientes.