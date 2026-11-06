Corrientes fue sede de un encuentro de trabajadores gráficos del Litoral

La Unión Gráfica Correntina realizó ayer un encuentro regional en la ciudad de Corrientes, con la participación de representantes gremiales de distintas provincias del Litoral. La actividad tuvo lugar en la sede de los trabajadores gráficos, ubicada en calle México 750.

El evento contó con la participación del secretario general de la Federación Argentina de Trabajadores de la Imprenta, Diarios, Medios Electrónicos, Digitales y Afines (FATIDA), Marcelo Alcobendas, y el secretario gremial, Marcelo Ortiz. Bajo la coordinación de la delegación de Corrientes, a cargo de Santiago Ibarra, asistieron también las seccionales de Chaco, Misiones, Formosa y Entre Ríos, que abordaron cuestiones organizativas de la federación y la situación que atraviesan los trabajadores de la actividad.

Entre los principales ejes de trabajo estuvieron las gestiones vinculadas con la obra social OSPIDA, los relevamientos sobre las prestaciones de salud y el cumplimiento de los convenios colectivos del sector. En materia salarial, los dirigentes plantearon la necesidad de avanzar con una urgente convocatoria a paritarias y realizar un seguimiento de las condiciones laborales.

Durante la reunión también se expresó preocupación por la pérdida de puestos de trabajo y el deterioro de la actividad en las empresas gráficas y los medios de comunicación. “En el sector de diarios e imprenta hay gente despedida por la crisis”, señaló Marcelo Ortiz, quien advirtió además sobre los intentos de modificar los convenios colectivos para imponer condiciones laborales más desfavorables.

El dirigente cuestionó el rumbo de la política económica nacional y sostuvo que existe un proceso de destrucción del empleo que afecta especialmente al sector privado. En ese sentido, planteó la necesidad de coordinar acciones entre las organizaciones sindicales frente a las políticas del Gobierno nacional, que —según expresó— debilitan las condiciones laborales y la capacidad de representación de los gremios.

Crisis de la industria gráfica en el NEA

Por su parte, el secretario general de la Unión Gráfica de Corrientes, Santiago Ibarra, describió las dificultades que atraviesa la actividad en la provincia. Explicó que a los cambios tecnológicos se sumaron los fuertes incrementos en los costos de los insumos de impresión y del papel, mientras que los salarios quedaron rezagados.

Ibarra señaló que esa situación impactó directamente en los trabajadores y en la continuidad de los talleres gráficos. Indicó que algunos establecimientos dejaron de realizar trabajos de impresión, mientras que otros reemplazaron sus antiguas rotativas por impresoras digitales.

En la misma línea, el secretario general del Sindicato de Artes Gráficas de Formosa, Wilfredo Martínez, expuso la fuerte reducción de establecimientos del rubro en su provincia. Según detalló, hace diez años Formosa contaba con alrededor de 50 imprentas y actualmente quedan apenas cinco, que además se encuentran sobrecargadas de trabajo.

Vale remarcar que por las filiales de Misiones estuvieron presentes Benjamín Fontao y Marcelo Prochaska; por Chaco Daniel Gomila y Fernando Thorlet; y por Entre Ríos Marcelo Ortiz.

Proyección sindical y agenda política hacia 2027

Otro de los puntos centrales fue la planificación de un congreso nacional de la FATIDA, previsto para diciembre. Allí se buscará profundizar el debate sobre la situación política y económica del país y definir un posicionamiento de cara a las elecciones presidenciales de 2027.

Además, se analizará la posibilidad de avanzar en la conformación de una confederación que permita integrar a gremios y sindicatos que actualmente no forman parte de la federación.

En el marco de la jornada también se mantuvo un encuentro con referentes del justicialismo y del Frente Renovador de Corrientes. Participaron Ana Almirón, presidenta del Partido Justicialista de Corrientes; Julio Ledesma, concejal por el PJ; Germán Braillard, presidente del Partido Renovador de Corrientes; y Félix Pacayut, apoderado del Partido Justicialista provincial.

El intercambio estuvo vinculado con el escenario político y económico nacional, las perspectivas del movimiento sindical y la necesidad de articular acciones frente a las políticas del Gobierno nacional.