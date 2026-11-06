Magistrados de la Justicia nacional visitaron el Espacio de Memoria RI9

El Espacio de Memoria RI9 recibió la visita de integrantes de la Comisión de Derechos Humanos de la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional. La delegación estuvo encabezada por su presidenta, Ana María D’Alessio, y su coordinador, Patricio Rovira.

También participaron de la actividad el juez del Tribunal Oral Federal de Corrientes Fermín Ceroleni, el fiscal Flavio Ferrini y los auxiliares fiscales Diego Vigay y Juan Martín García. Del mismo modo, en el recorrido también estuvieron los defensores oficiales Enzo Di Tella, Lara Leguizamón y Javier Carnevali.

Los integrantes de la delegación realizaron una visita guiada por las instalaciones del Espacio de Memoria. Fue así como conocieron el proceso de justicia desarrollado en la región en relación con los crímenes de lesa humanidad.

Además, hubo un recorrido por la muestra Entrelazar Memoria y la exposición de las Bordadoras por la Memoria, dos espacios dedicados a la construcción y transmisión de la memoria colectiva.

Este encuentro permitió vincular la tarea de preservación, investigación y difusión de la memoria histórica que se desarrolla en el RI9 con el trabajo de magistrados, fiscales y demás funcionarios judiciales que intervienen en el juzgamiento de los crímenes de lesa humanidad cometidos en la Argentina.