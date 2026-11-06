Inauguraron el anexo del Instituto de Cardiología con laboratorio y turnos por WhatsApp

El gobernador Juan Pablo Valdés inauguró este viernes el nuevo Centro de Atención Ambulatoria del Instituto de Cardiología de Corrientes "Juana Francisca Cabral", emplazado en las instalaciones del Shopping Centenario de la capital provincial.

La apertura del anexo prestacional se enmarca en las celebraciones por los 40 años del organismo médico y tiene como objetivo descentralizar la atención de la sede central.

En el recinto funcionarán consultorios externos, servicios de electrocardiografía, ecocardiografía, ergometría, laboratorio de análisis clínicos y la Unidad de Evaluación Cardiovascular Ambulatoria (Cardiocheck).

Durante el acto formal, Valdés destacó la política de descentralización sanitaria impulsada por la gestión y adelantó que próximamente se anunciará la nueva localización del Ministerio de Salud Pública en un edificio único para unificar trámites institucionales.

Además, el mandatario resaltó la alianza estratégica con la Fundación Cardiológica Correntina (FUNCACORR) y la incorporación de equipamiento para potenciar los controles preventivos en adultos y jóvenes.

Descompresión operativa, tecnología y atención al público

El ministro de Salud Pública, Emilio Lanari, y el director ejecutivo del Instituto de Cardiología, Julio Vallejos, coincidieron en que la sede alternativa permitirá agilizar la atención de la demanda regional.

Vallejos precisó que el nuevo laboratorio dispondrá de siete puestos de extracción directa —con atención presencial de 07:00 a 11:00 sin turno previo—, mientras que el módulo Cardiocheck duplicará la capacidad operativa del antiguo Hospital de Día.

Por su parte, el presidente del Consejo de Administración de FUNCACORR, Guillermo Augusto Osnaghi, anticipó que el próximo objetivo institucional consistirá en ejecutar la ampliación integral del edificio histórico del centro médico.

En tanto, el intendente de la ciudad de Corrientes, Claudio Polich, ponderó la proyección regional de la entidad de salud al recibir pacientes de provincias vecinas y del Paraguay.

Desde la institución confirmaron que las consultas para reservar turnos en la nueva dependencia comenzarán a operar el martes 10 de noviembre mediante la línea de WhatsApp 3794401471.