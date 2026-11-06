Vallejos se encamina a ser juez federal electoral en Corrientes: su pliego llegó al Senado

El Senado de la Nación avanza hacia la designación de Juan Carlos Vallejos como juez federal con competencia electoral de Corrientes. En las últimas horas la Comisión de Acuerdos de la Cámara oficializó que se tratará el pliego del magistrado, con una audiencia pública prevista para el 27 de noviembre próximo.

Se trata de un paso previo a la aprobación de la designación que propuso el Presidente de la Nación, Javier Milei, quien impulsó a Vallejos en el marco de una terna elevada por Poder Ejecutivo por el Consejo de la Magistratura de la Nación tras un concurso.

Vallejos actualmente se desempeña como juez federal 2 de Corrientes, con lo cual ese estrado quedará vacante y será subrogado. En tanto que el Juzgado Federal 1 con competencia electoral, permanece sin titular desde los inicios del 2019, cuando se retiró Carlos Soto Dávila.

El 27 d enoviembre a las 10 se concretará la audiencia pública organizada por la Comisión de Acuerdos del Senado de la Nación, donde, entre sus 15 integrantes (hay dos lugares sin ocupar) se encuentran el senador correntino Camau Espínola y Patricia Bullrich, mientras que es presidido por el radical bonaerense Maximiliano Abad.

Vallejos acredita una extensa trayectoria en la magistratura, luego de ser designado para el cargo en 2011 y haber desempeñado el cargo con competencia electoral como subrogante en los últimos años.