La Juventud del MDF concretó su ecuentro provincial en Corrientes

La Juventud del Movimiento Derecho al Futuro (MDF) concretó su ecuentro provincial en Corrientes con una serie de actividades en la Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad Nacional del Nordeste.

La jornada reunió a jóvenes de distintos puntos de la provincia en un espacio de debate, participación e intercambio de ideas, con el objetivo de fortalecer la organización juvenil y construir una agenda de trabajo común, en un contexto de impulso a la candidatura presidencial de Axel Kicillof.

El encuentro contó con la presencia de una comitiva del MDF Juventudes Nacional, encabezada por su coordinadora, Ayelén López, junto a Matías Gayol y otros integrantes del espacio.

También acompañaron la actividad los referentes provinciales del MDF Corrientes: Aníbal Godoy, Fernando “Chara” Echeverría, Martín Barrionuevo, Cristian Aragón, Marlen Gauna y Fernando Revidatti, quienes respaldaron esta iniciativa y destacaron la importancia de promover la participación de las nuevas generaciones.

Durante la jornada se compartieron experiencias, inquietudes y propuestas, reafirmando el compromiso de seguir construyendo un espacio político con protagonismo juvenil en toda la provincia.

Desde el MDF Corrientes destacaron la importancia de generar ámbitos de encuentro, formación y organización para que las juventudes sean parte activa de la construcción de una Corrientes con más oportunidades y de un proyecto nacional con futuro.