Fiesta Provincial del Búfalo: Valdés destacó el potencial ganadero de Corrientes

El gobernador Juan Pablo Valdés encabezó este viernes la apertura de la 10° Fiesta Provincial del Búfalo, que se desarrolla en el predio de la Sociedad Rural de General Paz, en Caá Catí. Durante el encuentro, destacó el crecimiento de la producción bubalina y ratificó el acompañamiento del Gobierno provincial a los productores correntinos.

La celebración se extiende hasta este sábado y reúne propuestas técnicas, productivas, gastronómicas y culturales. Luego del acto inaugural y un almuerzo con productores y autoridades, se realizó el tradicional remate, que contó con un encierre de más de 1.500 cabezas.

Durante su discurso, Valdés resaltó las condiciones naturales de Corrientes para el desarrollo de la actividad y sostuvo que los productores locales tendrán un papel central en la transformación del sector ganadero. También definió a la provincia como una suerte de “pampa húmeda” para la producción bubalina, por las características de su territorio y sus índices de reproducción.

Corrientes Potencia Ganadería: inversiones por más de $35.000 millones

Uno de los puntos destacados por el mandatario fue el cierre, el pasado 5 de noviembre, de Corrientes Potencia Ganadería, programa a través del cual los productores concretaron inversiones por más de $35.000 millones.

Los créditos con tasas subsidiadas estuvieron destinados a la retención de vientres, infraestructura y capital de trabajo, con el objetivo de fortalecer la actividad ganadera en la provincia.

Valdés también planteó la necesidad de avanzar con una estrategia integral que contemple el aumento de la producción de granos y la diversificación de cultivos para generar materia prima destinada a la alimentación animal. Según explicó, esto permitiría impulsar la instalación de feedlots y avanzar hacia el funcionamiento de más frigoríficos en territorio correntino.

En ese marco, aseguró que el Gobierno provincial continuará escuchando las demandas del sector y trabajando junto a los productores para fortalecer la producción.

El crecimiento de la actividad bubalina en Corrientes

El intendente de Caá Catí, Selmar Meza, destacó la evolución de la fiesta durante sus diez ediciones y recordó que los primeros remates reunían entre 200 y 300 cabezas. Además, remarcó la importancia de la articulación entre el sector público y privado para generar desarrollo y fuentes de trabajo.

Por su parte, el ministro de Producción, Walter Chávez, resaltó el valor del encuentro para visibilizar la actividad y posicionar a Corrientes a nivel nacional. También ratificó el compromiso del Gobierno provincial de continuar acompañando a los productores.

En tanto, el presidente de la Sociedad Rural de Caá Catí, Sergio Souza, valoró el trabajo y el esfuerzo de los productores correntinos, mientras que el secretario de la Asociación Argentina de Criadores de Búfalos, Marcelo Breard, destacó la expansión de la actividad y su aporte a la economía y la generación de empleo.