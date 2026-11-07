Valdés y Faraldo acordaron obras para Paso de los Libres: viviendas y 30 cuadras de asfalto

El inicio de 50 viviendas en enero, la pavimentación de 30 nuevas cuadras y obras sobre la avenida Gaucho Gil formaron parte de la agenda que el intendente de Paso de los Libres, Agustín Faraldo, mantuvo con el gobernador de Corrientes, Juan Pablo Valdés.

Las nuevas unidades se sumarán al convenio firmado entre la Provincia y el Municipio en septiembre, durante los festejos por el 183° aniversario de Paso de los Libres. Ese acuerdo contempla una primera etapa de 26 viviendas a cargo del INVICO.

En el caso del programa Oñondivé, se construirán módulos habitacionales con cocina comedor, baño y dos dormitorios, destinados a familias con necesidades habitacionales urgentes.

A estos proyectos se sumarán las viviendas del programa Procrear que pasarán a manos del INVICO. Con todas estas iniciativas, Faraldo estimó que durante el próximo año se podrían entregar cerca de 170 viviendas en la ciudad.

Pavimentación de 30 cuadras y obras en avenida Gaucho Gil

La agenda de trabajo también contempla nuevas obras de infraestructura vial. Uno de los proyectos es la pavimentación del primer tramo de la avenida Gaucho Gil, que tendrá doble mano y se extenderá desde la avenida Arturo Frondizi, conocida como Ruta Aeropuerto, hasta el predio Gustavo Eberto, perteneciente al Departamento de Fútbol Infantil de la Liga Libreña de Fútbol.

Además, el Gobierno provincial financiará la pavimentación de 30 nuevas cuadras, en un trabajo conjunto con la Municipalidad.

Según explicó Faraldo, personal de la Dirección Provincial de Vialidad ya recorre distintos sectores de Paso de los Libres para definir los trazados. Las intervenciones se realizarán en puntos considerados estratégicos y que, según el intendente, fueron postergados durante gestiones anteriores.

De esta manera, el plan de infraestructura vial combinará las obras financiadas por la Provincia con los trabajos de pavimentación que el Municipio continúa ejecutando con recursos propios.