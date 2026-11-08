Hace 39 años un santo visitaba Corrientes y hoy el país vuelve a movilizarse por la visita de León XIV

n Hace 39 años, un 9 de abril de 1987, bajo una torrencial lluvia, el Papa San Juan Pablo II llegaba a Corrientes en una visita gestionada con insistencia por el entonces gobernador José Antonio "Pocho" Romero Feris.



El Papa, que fue canonizado en 2014, aterrizó en Corrientes tras un aguacero intenso que puso en riesgo su llegada.



"Fue impresionante la lluvia de esa mañana y hasta estaba en dudas si podría aterrizar porque el aeropuerto estaba cerrado por las condiciones climáticas", recordó a El Litoral "Pocho" Romero Feris.



"A las 5 de la mañana estuve en Casa de Gobierno para seguir de cerca la situación y la incertidumbre perduró hasta casi las 9, cuando finalmente se decidió aterrizar", apuntó.



"El trayecto de Juan Pablo II contó con una multitud al costado de la ruta; en la zona de la Rotonda de la Virgen, en la avenida Independencia. Había más de 100 mil personas en la celebración y posteriormente mantuvo una entrevista con el Arzobispo y luego conmigo", recordó emocionado.



"Lo que más recuerdo de esos momentos es el perfecto español que hablaba, su capacidad notable, su espectacular comunicación con la gente, su humildad y su sencillez. Fue un Papa realmente especial", detalló.



Desde que se convirtió en Papa, en 1978, Karol Wojtyla visitó más de 130 países y cerca de 800 ciudades y pueblos. Recorrió más de tres veces la distancia entre la Tierra y la Luna. El continente más visitado fue, junto con Europa, América Latina. Murio el 2 de abril de 2005 y fue canonizado en 27 de abril de 2014

Qué dijo el Papa



“Vuestra religiosidad popular, tan rica y arraigada, muestra que, en lo más hondo de vuestra conciencia, se asienta la firme convicción de que nuestra vida sólo tiene sentido si se orienta, radical y completamente, hacia Dios. La devoción a la Cruz de los Milagros -Cruz fundacional de Corrientes-, y a la Limpia Concepción de Itatí, ponen de manifiesto cuáles son vuestros grandes amores: el Señor Crucificado y su Madre Inmaculada, criatura que más y mejor supo unirse al misterio redentor de su hijo. Debéis por eso, conservar y fomentar las variadas manifestaciones de vuestra piedad popular, como cauce privilegiado para vuestra unión con Dios y con los demás”, dijo el Papa de los pobres, en la homilía de la Misa que celebró el 9 de abril de 1987 en la capital correntina.



Juan Pablo II recordó y valoró las raíces jesuíticas.



“Cuando el Nordeste argentino recibió la luz de la fe, en la primera mitad del siglo XVI, el mensaje del Evangelio vivificó toda vuestra existencia, gracias al celo -tantas veces heroico- de aquellos primeros sacerdotes y religiosos misioneros, entre los que destacaron los franciscanos y los jesuítas, con figuras señeras como las de fray Luis de Bolaños, el Beato Roque González de Santa Cruz y tantos otros”, dijo y aseguró que “las misiones o “doctrinas” de los jesuítas constituyen, sin duda, uno de los logros más acabados del encuentro entre los mundos hispano-lusitano y el autóctono”.



“En ellas se puso en práctica el admirable método evangelizador y humanizador, que supo hacer realidad los fuertes lazos que existen entre evangelización y promoción humana (cf. Evangelid nuntiandi, 31)”, aseguró.



“Los emigrantes de los dos últimos siglos, que han venido a sumarse a los “criollos”, han aportado sus propios valores culturales, su trabajo y, en la mayor parte de los casos, su fe católica, contribuyendo así a formar vuestra sociedad, firmemente enraizada en la misma fe que la vio nacer en los orígenes del Nuevo Mundo”, valoró Karol Józef Wojtyla.



Virgen Morena



En suelo correntino y con la Virgen de Itatí de testigo, el Papa Juan Pablo II destacó la fe mariana de los correntinos.



“Hoy está también entre nosotros la imagen de María, que ha llegado desde su santuario de Itatí, verdadero centro espiritual de todo el Litoral. Mi ánimo se llena de gozo y de agradecimiento al Señor al considerar que, a lo largo de los siglos, los hijos de esta tierra han sabido hallar en la Virgen la guía y el modelo seguro para seguir a Jesús”, dijo Juan Pablo II en su paso por tierra guaraní.

Crónicas de una



mañana especial

En la cobertura de El Litoral se destacó que poco después de las 10 del jueves 9 de abril de 1987, el avión presidencial Tango 02 "carreteó por el aeropuerto Cambá Punta, se estacionó en el lugar don-de descendería el ilustre visitante, y una ovación que tuvo su mayor acento en las terrazas donde estudiantes y escolares agitaban banderas, inundó el espacio. Instantes después, bajo la lluvia, que en esos momentos se hizo más intensa, el Papa, con su familiar figura traspuso la portezuela levantando sus manos en señal de saludo al pueblo correntino". Allí lo esperaban autoridades eclesiásticas y provinciales. Después se-guiría una emocionante caravana y celebración re-ligiosa.