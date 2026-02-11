Ganadería en Corrientes: Juan Pablo Valdés anunció un plan para aumentar el stock en Lavalle

El gobernador Juan Pablo Valdés anunció un plan para aumentar el stock ganadero en Corrientes, en el marco de la inauguración de las nuevas instalaciones de la Sociedad Rural del departamento de Lavalle. La actividad se desarrolló con la presencia de productores y autoridades locales.

Durante el acto, el mandatario ratificó que la ganadería y el campo constituyen la “columna vertebral” del desarrollo provincial y convocó a los productores a participar en la planificación del crecimiento del sector. En ese sentido, propuso realizar un relevamiento de datos para definir la situación actual y, junto al Ministerio de Producción, avanzar en la ampliación de la cantidad de cabezas de ganado.

Valdés también se refirió a la necesidad de modernizar los controles contra el abigeato, una de las principales preocupaciones planteadas por el sector. Recordó que el año de gestión comenzó con reuniones con sociedades rurales, particularmente en La Cruz. Además, señaló que se viene trabajando de manera articulada con los ministerios de Producción y Seguridad en la actualización de guías, trámites y en el equipamiento de la Policía.

En otro tramo de su discurso, planteó la importancia de avanzar en el agregado de valor en origen. En ese marco, mencionó la tecnificación de mataderos municipales y la gestión para la radicación de frigoríficos en la provincia.

Viviendas Oñondivé

Tras el acto inaugural, Valdés firmó un convenio para la construcción de 10 viviendas del programa Oñondivé y recibió un presente por parte de la comisión organizadora.

Acompañaron la actividad el intendente de Cruz de los Milagros, Alberto Aquino; el intendente de Lavalle, Hugo Perrotta; y el presidente de la Sociedad Rural del departamento de Lavalle, José Soto, entre otras autoridades.

Por su parte, Soto destacó la inauguración como un “puntapié inicial histórico” para el sector productivo local y remarcó la relevancia del campo para la economía del departamento. Señaló que Lavalle cuenta con unas 104 mil cabezas de ganado, alrededor de 1.500 hectáreas implantadas y una diversa actividad rural en la zona.