La llegada del gasoducto, clave para una nueva etapa de desarrollo en Corrientes

n El gobernador de Corrientes, Juan Pablo Valdés, cerró una semana clave en la que adelantó la hoja de ruta para una nueva etapa de desarrollo local. Ante empresarios de todo el mundo, JP Valdés habló del gasoducto proyectado a la provincia desde dos horizontes: Misiones y Chaco.

Si bien aún no hya financiamiento para la obra, el proyecto contempla que Corrientes cierre su anillo norte con gas natural proveniente de Misiones, con derivaciones por la costa del Río Uruguay hasta llegar a Paso de los Libres, donde se prové de gas con el ducto que exporta gas a Brasil. Desde esa conexión tienen gas Monte Caseros, Curuzú Cuatiá y Mercedes.

La otra provisión llegará desde Resistencia, el ducto deberá cruzar el rio Paraná para proveer a toda la Capital, en especial al Parque Industrial de Santa Catalina.

En el marco de Argentina Week, durante el panel dedicado a energía, oil & gas, Juan Pablo difundió los principales lineamientos de la propuesta. Allí resaltó que, en materia de infraestructura gasífera, uno de los proyectos centrales es el cruce del gasoducto desde la provincia de Chaco hacia Corrientes, con llegada al Parque Industrial Santa Catalina.

Según explicó, esta obra permitiría habilitar nuevas inversiones industriales y energéticas, entre ellas la instalación de una central de generación eléctrica de base a gas natural con una potencia estimada de entre 50 y 100 megavatios en ese mismo parque industrial. Además, se proyecta la instalación de una planta de licuefacción o compresión de gas LNG o CNG destinada a ampliar las capacidades logísticas y energéticas de la región.

El esquema energético presentado incluye también la construcción de una central de generación eléctrica de base de 50 megavatios en la ciudad de Curuzú Cuatiá, así como el desarrollo de una central de 300 megavatios destinada a abastecer un data center en el marco del proyecto denominado "Corrientes Power Hub".

De acuerdo con lo expuesto, una de las ubicaciones posibles para esta iniciativa se encuentra en la zona sudeste de la provincia, donde intercepta el gasoducto troncal de 24 pulgadas. La demanda energética que buscan cubrir estos proyectos incluye a los sectores residencial, comercial e industrial tanto de Corrientes como de la provincia vecina de Misiones.

Según indicó el gobernador, las iniciativas cuentan actualmente con una carta de intención para la estructuración financiera por parte de la firma internacional Evensen Dodge International, Inc.

En paralelo, Valdés presentó un plan de expansión de energías renovables que contempla el desarrollo de centrales solares de mediano y gran porte, con potencias que irían de 5 a 100 megavatios, distribuidas en distintos puntos del territorio provincial. Estos proyectos podrían estructurarse mediante esquemas de asociación público-privada (PPP) o a través de contratos de compra de energía (PPA).

El mandatario puso el foco en el potencial de la bioenergía vinculada a la foresto-industria, uno de los sectores productivos más relevantes de la provincia. En ese sentido, planteó la instalación de centrales de generación firme basadas en subproductos forestales, localizadas en los principales polos madereros. Según estimaciones oficiales, el volumen actual de residuos y subproductos del sector permitiría alcanzar un potencial de generación eléctrica cercano a los 400 megavatios.

Sus declaraciones se suman a una serie de consideraciones volcadas a los canales oficiales de difusión, donde manifestó que una de las prioridades será atraer capitales para la construcción de un gasoducto que unirá a Corrientes con la provincia de Misiones, con lo que alcanzará a una población superior a los dos millones de personas.