Corrientes: los gremios docentes convocan a un paro

Los representantes del Sindicato Único de Trabajadores de la Educación de Corrientes (Suteco);de la Asociación Correntina de Docentes Provinciales (ACDP) y de la Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica (AMET) convocaron a un paro docente el viernes 20 en reclamo de mejoras salariales. Se espera además que los demás sindicatos: el Movimiento Unificador Docente (MUD) y del Sindicato Argentino de Docentes Privados (SADOP) y la Unión de Docentes Argentinos Corrientes (UDA) adhieran a la medida.

La medida de fuerza se efectiviza tras el aumento del 6% que oficializó el Gobierno, monto que todos los sindicatos locales consideraron insuficiente. Será la primera medida de fuerza que se concrete bajo la convocatorio de tres gremios, algo que no sucedía hace más de 12 años.

​La Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica (AMET) confirmó la realización de una medida de fuerza de 24 horas para este viernes 20 de marzo, en reclamo de "salarios acordes con las necesidades más acuciantes de los docentes".

"La decisión de AMET surge como respuesta directa al descontento generalizado con las últimas definiciones salariales", aseguraron a través de un comunicado.

A través de una notificación formal presentada ante la Subsecretaría de Trabajo, el gremio conducido por Rufino Fernández dejó en claro que el cese de actividades abarcará a todos los niveles de enseñanza de la provincia.

"​El eje del conflicto radica en la brecha entre la oferta oficial y las necesidades de la docencia", detallaron.

Al respecto, el secretario general Rufino Fernández fue contundente al calificar la propuesta gubernamental: "El incremento salarial del 6% es totalmente insuficiente ante la demanda real de los docentes de la provincia", expresó, para luego ratificar que lo ofrecido "no logra compensar la pérdida del poder adquisitivo".

​Además de la cuestión salarial local, la organización gremial manifestó su preocupación por el escenario nacional. Fernández subrayó que el sector enfrenta una doble presión económica debido a las políticas de ajuste. "Los grandes recortes al presupuesto nacional del financiamiento educativo constituyen un golpe a una parte esencial del salario docente", concluyó.

Suteco

Tras un riguroso proceso de consulta a docentes de toda la provincia sobre medidas de acción directa para la demanda de mejoras salariales y laborales -que incluyó reuniones y asambleas en escuelas, colegios, institutos y espacios públicos- este martes el Sindicato Único de Trabajadores de la Educación de Corrientes (SUTECO) le comunicó a la Secretaría de Trabajo y Empleo de la Provincia la convocatoria a “Paro Docente” más “jornada provincial de protesta docente”.

"Las medidas de acción directa se concretarán junto a otros gremios docentes y arrancará el jueves 19 con una jornada de protesta docente en distintas ciudades de corrientes. Desde las 17:30 hs en calles, plazas, espacios públicos habrá movilizaciones, marchas, concentraciones, clases públicas, radio abierta, entregas de petitorios a organismos públicos con el objetivo de visibilizar las demandas de mejoras salariales y laborales para el sector docente", explicaron.

"El viernes habrá paro total de actividades sin asistencia a los lugares de trabajo", detallaron.