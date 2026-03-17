Valdés anunció inversión en tecnología y educación con IA

En el marco de su reciente misión comercial en Estados Unidos, el gobernador de Corrientes, Juan Pablo Valdés, anunció un acuerdo estratégico con Amazon para potenciar el desarrollo de la industria del conocimiento en la provincia.

Tras su participación en la Argentina Week, el mandatario confirmó que Corrientes se convertirá en un polo regional de formación digital para todo el NEA, consolidando un paso clave en la estrategia de modernización y crecimiento tecnológico.

Capacitación y desarrollo tecnológico con Amazon

La alianza contempla la implementación de los programas “Amazon Desarrolla” y “Amazon Programa”, orientados a la capacitación de emprendedores, formación de talentos digitales y fortalecimiento del ecosistema de startups.

Como parte del acuerdo, representantes de la firma internacional visitarán próximamente la provincia para recorrer el Centro de Innovación y el Polo Tecnológico, donde evaluarán la infraestructura de conectividad, especialmente la red de fibra óptica provista por TelCo.

Además, se prevé la articulación con el sector privado local para potenciar el crecimiento del ecosistema tecnológico correntino.

Uno de los aspectos más innovadores del acuerdo es la incorporación de Inteligencia Artificial en el sistema educativo. En ese sentido, Valdés gestionó un convenio para que Amazon trabaje junto al Ministerio de Educación en el diseño de una currícula que integre tecnología e innovación desde el nivel primario.

Esta iniciativa apunta a formar nuevas generaciones con habilidades digitales, posicionando a Corrientes como una provincia competitiva en el escenario global.