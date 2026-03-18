Corrientes: Valdés anunció acto por Malvinas y viaje de veteranos

El gobernador de Corrientes, Juan Pablo Valdés, encabezó el lanzamiento del acto central por el 44° aniversario de la Gesta de Malvinas y confirmó la realización de un nuevo viaje de excombatientes a las Islas.

La actividad conmemorativa se realizará el 1 de abril a las 18 en la ciudad de Ituzaingó.

Acto central en Ituzaingó

El evento incluirá un acto y desfile cívico militar, con epicentro en el corsódromo de la localidad.

Durante la presentación, el mandatario destacó el trabajo conjunto entre la Provincia, el Ministerio de Seguridad, los centros de excombatientes y el municipio anfitrión.

Séptimo viaje a las Islas Malvinas

En la misma ocasión se anunció el séptimo viaje de excombatientes correntinos a las Islas Malvinas, previsto a partir del 10 de abril.

El contingente estará integrado por 20 veteranos, quienes serán acompañados por dos periodistas y un coordinador.

Desde el Gobierno provincial indicaron que el programa continuará con el objetivo de que todos los excombatientes puedan regresar a las Islas.

Participación de excombatientes

El presidente del Centro de Excombatientes de Ituzaingó, Eudoro Barrios, expresó su participación en la organización del acto y valoró el acompañamiento del Gobierno provincial.

Además, se informó que el 30 de marzo se proyectará una película sobre uno de los viajes anteriores en el auditorio “Julián Zini” del Centro Administrativo.

“Malvinas es una causa de Estado”

El ministro de Seguridad, Adán Gaya, sostuvo que “Malvinas es una causa de estado para el Gobierno de Corrientes” y destacó el trabajo conjunto con los centros de excombatientes.

También remarcó la importancia de concretar un nuevo viaje de veteranos a las Islas.

Organización local

El intendente de Ituzaingó, Emilio Nicolás, expresó su acompañamiento y señaló que la ciudad se prepara para recibir el evento.

En el lanzamiento participaron autoridades provinciales, legisladores, excombatientes y público en general.