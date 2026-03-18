La Fiscalía de Estado recuperó un nuevo terreno usurpado en Corrientes

La Fiscalía de Estado, a cargo del ministro Horacio David Ortega, recuperó este miércoles un nuevo inmueble perteneciente a la Provincia, el cual estaba tomado por un particular sobre la Avenida Pujol entre las calles Rolón y Gobernador Pampín, donde funcionaba una compra venta de automotores.

La recuperación se dio luego que los abogados procuradores de la Fiscalía de Estado, litigaron en el fuero local judicial, logrando imponer su criterio en las todas instancias actuadas. En este sentido, tomó intervención del Juzgado Civil Y Comercial Nº 12 a cargo de Pablo M. Teler Reyes, ordenando el desalojo del lugar, tras la sentencia favorable a Provincia respecto de la titularidad del inmueble.

había ingresado al inmueble, lo cual no pudo demostrar durante el juicio.

Ubicación

Se trata de un inmueble emplazado sobre Avenida Pujol 1.657, entre Rolón y Gobernador Pampín, ADREMA A1-112174-1, fracción del lote 1º, de la Mz.35 con una Superficie total de 320,90 m2, predio cuyo titular registral es el Estado de la Provincia de Corrientes.

Si bien se trata del primer terreno recuperado durante la gestión del gobernador Juan Pablo Valdés, esta acción se suma a otros dos lotes que se recuperaron en la misma manzana durante el mandato anterior, donde Ortega ya se desempeñaba como Fiscal de Estado.

Uno de ellos es el denominado “El Pelotero”, un lote en la esquina de Pujol y Rolón de grandes dimensiones, que se encuentra lindante al Parque Mitre.

El otro, también sobre Pujol, pero en la esquina opuesta donde la avenida hace intersección con la calle Papín.

“La línea del gobernador Juan Pablo Valdés, es clara en este sentido. Va a velar por los bienes e intereses de la provincia, y en ese sentido tenemos que seguir haciendo nuestro trabajo. Desde la Fiscalía de Estado estamos consustanciados en defender lo que es de los correntinos”, indicó Horacio Ortega quien estuvo en el operativo, que tuvo apoyo de la Policía de Corrientes y de dos mandatarios judiciales.La situación procesal de este litigio, tiene sentencias firmes y favorables al Estado Provincial tanto de la primera como de la segunda instancia, ratificadas por el Superior Tribunal de Justicia (STJ).