Valdés abrió el Encuentro de Áreas Mujer en Corrientes

El gobernador Juan Pablo Valdés presidió este jueves la apertura del 5º Encuentro de Áreas Mujer de la Provincia de Corrientes.

La jornada se llevó a cabo en el Club de Regatas Corrientes y reunió a referentes de todos los municipios en un espacio de capacitación e intercambio de experiencias.

Fortalecimiento del trabajo territorial

El encuentro tiene como objetivo unificar criterios de trabajo, mejorar la articulación entre áreas y fortalecer las estrategias de intervención ante situaciones de violencia de género.

Además, se busca optimizar la comunicación institucional y generar nuevas herramientas que permitan una atención más integral en todo el territorio provincial.

Continuidad de políticas públicas

Durante su discurso, Valdés reafirmó la continuidad de las políticas en materia de género y destacó la labor que se viene desarrollando desde el Consejo Provincial de la Mujer.

“Venimos a ratificar esta continuidad en la política, decirles que somos del mismo equipo, que tenemos la misma mirada”, expresó el mandatario.

También subrayó la importancia del encuentro como instancia para definir lineamientos: “Lo que salga acá son los ejes de lo que tenemos que seguir”.

Violencia de género y dispositivos de contención

El gobernador puso el foco en la problemática de la violencia de género, a la que calificó como “el peor flagelo”.

En ese sentido, remarcó la necesidad de fortalecer espacios de contención para las víctimas y recordó la experiencia de creación de hogares de tránsito, destinados a mujeres en situación de violencia o trata.

Participación y compromiso institucional

Por su parte, el ministro de Desarrollo Social, José Irigoyen, valoró la participación de mujeres de toda la provincia en el marco del Mes de la Mujer y destacó el compromiso del Gobierno en promover la igualdad de género.

En tanto, la presidenta del Consejo Provincial de la Mujer, Cecilia Berger, indicó que uno de los ejes será avanzar en un registro único de datos sobre violencia de género en todos los municipios.

Además, señaló que se trabajará en la implementación de la Ley Micaela y en la adaptación de sus contenidos para distintos públicos.