Valdés: “La Provincia gestiona financiamiento para obras ante organismos multilaterales de crédito”

n El gobernador Juan Pablo Valdés destacó la articulación con el Consejo de las Mujeres para fortalecer políticas públicas frente a la violencia de género, informó la implementación de un hogar de contención en Ituzaingó para víctimas de trata y violencia, confirmó la continuidad de programas sociales ante el retiro de iniciativas nacionales y señaló como eje de gestión la búsqueda de inversiones privadas para industrializar la producción y generar empleo.

El mandatario encabezó una intervención pública en la que expuso lineamientos vinculados al trabajo con el Consejo de las Mujeres y al abordaje de problemáticas de género en la provincia de Corrientes.

En contacto con la prensa, Valdés confirmó que “la provincia mantiene gestiones ante organismos internacionales como el Banco Interamericano de Desarrollo, el Banco Mundial y la CAF, con el objetivo de financiar obras de infraestructura y proyectos de desarrollo”.

En materia turística, destacó acciones de promoción y señaló que el sector constituye una fuente relevante de generación de empleo. Indicó que se trata de una actividad con potencial de expansión sostenida en la provincia.

También informó sobre iniciativas vinculadas a la radicación de empresas, entre ellas proyectos energéticos, desarrollos en madera industrial y la instalación de un frigorífico. Señaló que la estrategia apunta a fortalecer la cadena de valor local, aprovechar el crecimiento del sector ganadero y promover la ocupación de los parques industriales mediante incentivos fiscales.

Políticas de género

Remarcó “el rol de los municipios en la detección temprana de conflictos sociales y señaló que los intendentes constituyen la primera instancia de recepción de problemáticas ciudadanas, entre ellas la violencia de género”. Insistió en “la necesidad de consolidar un esquema articulado entre niveles de gobierno para mejorar la respuesta institucional”.

El gobernador abordó las dificultades estructurales en torno a la denuncia de casos de violencia de género y planteó “la necesidad de analizar las causas por las cuales muchas situaciones no se denuncian o se detectan de manera tardía”.

Señaló que “el objetivo es diseñar políticas públicas más eficaces que contribuyan a prevenir hechos graves, incluidos femicidios”.

También planteó la necesidad de “fortalecer instancias de capacitación para la detección precoz de situaciones de violencia”.

Indicó que “el problema excede el acto de denunciar y se vincula con factores sociales, culturales y con las condiciones materiales de las víctimas para tomar decisiones”.

Contención y

respuesta inmediata

El mandatario describió “las dificultades que enfrentan las víctimas al intentar abandonar situaciones de violencia, entre ellas la falta de redes de contención familiar y la ausencia de dispositivos inmediatos de alojamiento por parte de las instituciones”.

En ese contexto, informó “la implementación de un hogar de contención en la localidad de Ituzaingó, desarrollado a partir de la reutilización de un edificio preexistente, destinado a mujeres en situación de trata y violencia de género. El espacio fue definido como un dispositivo de primera respuesta”.

Valdés dijo que “estos centros permiten brindar una solución inicial y generar condiciones para una intervención integral posterior, con el objetivo de acompañar a las víctimas en el proceso de salida de la situación de violencia”.

Relación con Nación

Consultado sobre la relación con el Gobierno nacional, el gobernador señaló que “la provincia no recibió aún convocatorias formales a instancias de diálogo, y sostuvo que participará en caso de ser convocada para plantear la situación de Corrientes”.

Respecto a los programas sociales, afirmó que “la provincia mantiene su ejecución tras la discontinuidad de iniciativas nacionales”. Señaló que la administración provincial sostiene políticas destinadas a garantizar la continuidad de la vida cotidiana de la población.

El mandatario ratificó que uno de los ejes centrales de la gestión es promover la llegada de inversiones privadas para industrializar la materia prima local, generar empleo y favorecer el arraigo de la población en la provincia.