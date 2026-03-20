Denuncia judicial por un incumplimiento de la conducción del Partido Liberal

n Dirigentes del Partido Liberal solicitan se declare la nulidad de la convocatoria a elecciones internas, que el Comité Ejecutivo resolvió el 18 de diciembre de 2025. Los firmantes del reclamo judicial son Ramón Alcides Fernández, Estela Angélica Robaina, Felipe Bonastre Zabert, Héctor Augusto Cano y Pedro Adolfo López, con el patrocinio del Dr. Víctor Sebastián Barreiro.

Los denunciantes piden la nulidad del llamado a elecciones fijadas para el 17 de mayo de 2026.

“Hasta el momento no se ha acreditado la publicación en un medio local de dicha convocatoria, ni del cronograma electoral y los cargos a elegir, y pese a haber reclamado el tribunal el 5 de marzo último”, denunciaron.

Los denunciantes argumentan que el artículo 38 de la Constitución Nacional exige que en la organización y el funcionamiento de los partidos políticos se respeten principios democráticos.

Además, la ley 23.298 de Partidos Políticos establece que los partidos deben garantizar la organización interna democrática.

“La Cámara Nacional Electoral ha sostenido reiteradamente que la adecuada publicidad de la convocatoria a elecciones internas constituye una garantía indispensable para asegurar la participación de todos los afiliados y la transparencia del proceso electoral partidario”, recordaron.

Además, los firmantes han mencionado verbalmente que la autoridad partidaria no informó de la convocatoria a los Comités Locales y entidades partidarias cuyo mandato vence el 31 de mayo próximo, entre otras objeciones graves.

