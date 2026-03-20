Jornada económica en Corrientes: Juan Pablo Valdés asistió a una charla sobre el panorama nacional

El gobernador de Corrientes, Juan Pablo Valdés, participó de una charla sobre el nuevo mapa económico realizada en la capital provincial. El encuentro se desarrolló el jueves por la noche en el auditorio Julián Zini.

La exposición llevó por título “Entre la política y los impuestos: el nuevo mapa económico argentino”. El eje estuvo puesto en el análisis del escenario nacional y su impacto en los sectores productivos.

La actividad fue organizada de manera conjunta por el Gobierno provincial, el Banco de Corrientes y la Federación Empresarial de Corrientes. Durante la jornada disertaron los especialistas Ricardo Sosa y Alejandro Catterberg.

A través de sus redes sociales, Valdés calificó la actividad como una “muy valiosa charla”. Señaló que estos espacios permiten incorporar herramientas para interpretar la situación económica actual.

El mandatario remarcó además que este tipo de encuentros contribuyen a pensar el futuro. En ese sentido, consideró clave participar en debates vinculados a la política fiscal y económica del país.