Puja por regalías y una reunión con funcionarios nacionales, en la agenda oficial

n El gobierno provincial tiene abierto varios frentes de gestión: se prepara para el 22 de abril cuando volverán a reunirse con funcionarios de la secretaría de Energía de la Nación y la empresa Cammesa por el cálculo en el pago de regalías energéticas de Yacyretá y Salto Grande, en un conflicto judicial en el que entiende la Corte Suprema.

En la agenda oficial además se mantiene pendiente una nueva reunión con el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, o el ministro de Economía, Luis Caputo, para avanzar en los reclamos de Corrientes sobre los fondos adeudas al IPS, varias obras nacionales demoradas y la entrega del predio del exregimiento de Infantería 9 en compensación de las deudas que la Nación mantiene con la Provincia.

Esta semana será corta por el feriado XL del 24 de marzo, “Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia” a 50 años del golpe de Estado de 1976.

Además el próximo domingo se iniciará la Semana Santa, de gran importancia para la feligresía católica.

La llegada de Amazón

Juan Pablo Valdés anunció esta semana un acuerdo estratégico con AmazÓn para potenciar el desarrollo de la industria del conocimiento en la provincia.

El mandatario confirmó que Corrientes se convertirá en un polo regional de formación digital para todo el NEA, consolidando un paso clave en la estrategia de modernización y crecimiento tecnológico.

La alianza contempla la implementación de los programas “Amazon Desarrolla” y “Amazon Programa”, orientados a la capacitación de emprendedores, formación de talentos digitales y fortalecimiento del ecosistema de startups.

Como parte del acuerdo, representantes de la firma internacional visitarán próximamente la provincia para recorrer el Centro de Innovación y el Polo Tecnológico, donde evaluarán la infraestructura de conectividad, especialmente la red de fibra óptica provista por TelCo.

Además, se prevé la articulación con el sector privado local para potenciar el crecimiento del ecosistema tecnológico correntino.

Uno de los aspectos más innovadores del acuerdo es la incorporación de Inteligencia Artificial en el sistema educativo. En ese sentido, Valdés gestionó un convenio para que Amazon trabaje junto al Ministerio de Educación en el diseño de una currícula que integre tecnología e innovación desde el nivel primario.

Esta iniciativa apunta a formar nuevas generaciones con habilidades digitales, posicionando a Corrientes como una provincia competitiva en el escenario global.

Desarrollo

Juan Pablo Valdés habló también del gasoducto proyectado a la provincia desde dos horizontes: Misiones y Chaco.

Si bien aún no hay financiamiento para la obra, el proyecto contempla que Corrientes cierre su anillo norte con gas natural proveniente de Misiones, con derivaciones por la costa del Río Uruguay hasta llegar a Paso de los Libres, donde se prové de gas con el ducto que exporta gas a Brasil. Desde esa conexión tienen gas Monte Caseros, Curuzú Cuatiá y Mercedes.

La otra provisión llegará desde Resistencia, el ducto deberá cruzar el rio Paraná para proveer a toda la Capital, en especial al Parque Industrial de Santa Catalina.

Juan Pablo difundió los principales lineamientos de la propuesta. Allí resaltó que, en materia de infraestructura gasífera, uno de los proyectos centrales es el cruce del gasoducto desde la provincia de Chaco hacia Corrientes, con llegada al Parque Industrial Santa Catalina.

Según explicó, esta obra permitiría habilitar nuevas inversiones industriales y energéticas, entre ellas la instalación de una central de generación eléctrica de base a gas natural con una potencia estimada de entre 50 y 100 megavatios en ese mismo parque industrial. Además, se proyecta la instalación de una planta de licuefacción o compresión de gas LNG o CNG destinada a ampliar las capacidades logísticas y energéticas de la región.

El esquema energético presentado incluye también la construcción de una central de generación eléctrica de base de 50 megavatios en la ciudad de Curuzú Cuatiá, así como el desarrollo de una central de 300 megavatios destinada a abastecer un data center en el marco del proyecto denominado "Corrientes Power Hub".

De acuerdo con lo expuesto, una de las ubicaciones posibles para esta iniciativa se encuentra en la zona sudeste de la provincia, donde intercepta el gasoducto troncal de 24 pulgadas. La demanda energética que buscan cubrir estos proyectos incluye a los sectores residencial, comercial e industrial tanto de Corrientes como de la provincia vecina de Misiones.

Según indicó el gobernador, las iniciativas cuentan actualmente con una carta de intención para la estructuración financiera por parte de la firma internacional Evensen Dodge International, Inc.

En paralelo, Valdés presentó un plan de expansión de energías renovables que contempla el desarrollo de centrales solares de mediano y gran porte, con potencias que irían de 5 a 100 megavatios, distribuidas en distintos puntos del territorio provincial. Estos proyectos podrían estructurarse mediante esquemas de asociación público-privada (PPP) o a través de contratos de compra de energía (PPA).

El mandatario puso el foco en el potencial de la bioenergía vinculada a la foresto-industria, uno de los sectores productivos más relevantes de la provincia. En ese sentido, planteó la instalación de centrales de generación firme basadas en subproductos forestales, localizadas en los principales polos madereros. Según estimaciones oficiales, el volumen actual de residuos y subproductos del sector permitiría alcanzar un potencial de generación eléctrica cercano a los 400 megavatios.

Sus declaraciones se suman a una serie de consideraciones volcadas a los canales oficiales de difusión, donde manifestó que una de las prioridades será atraer capitales para la construcción de un gasoducto que unirá a Corrientes con la provincia de Misiones, con lo que alcanzará a una población superior a los dos millones de personas.

