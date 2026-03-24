Multitudinaria marcha en Corrientes por el 24 de Marzo

Con la avenida Costanera como escenario y el Espacio de Memoria del ex Regimiento de Infantería 9 como epicentro, la movilización por el 50 aniversario del golpe de Estado reunió una multitud en Corrientes.

Un arco multisectorial de organizaciones, encabezado por sobrevivientes de la dictadura en Corrientes, dio marco a la marcha que todos los años recorre la avenida costanera General San Martín hasta el ex Regimiento de la avenida 3 de Abril, donde la jornada culminó con un acto.

La construcción de memoria en forma permanente, advertencias concretas sobre el objetivo de las políticas oficiales de la Nación y el rechazo sin fisuras a la reivindicación de los acontecimientos de la última dictadura fueron algunos de los ejes con los que se manifestaron las organizaciones de Corrientes en la lectura del documento con el que finalizó la movilización.

El despliegue reunió, en una sola columna compacta, más de cuatro cuadras de personas que llevaban como principal consigna el "Nunca más", frase del fiscal Julio César Strassera que se ha convertido en un emblema de la decisión colectiva de la Argentina de sostener la democracia contra las perturbaciones al orden constitucional.

Inició pasadas las 16 en el punto de concentración de la Punta San Sebastián del paseo costero y se dirigió sin alteraciones ni disturbios hasta el final del recorrido.

En el acto organizado en la explanada de acceso al Espacio de Memoria, además de documento final, se presentaron diversas obras musicales del colectivo de percusión "La Correntada".

En tanto que esta actividad, que cada 24 de marzo reúne multitudes en la ciudad, sirvió como broche a una agenda de acciones organizadas en torno a la construcción de memoria, como visitas guiadas al Espacio del exRI9, presentación de películas sobre el tema, obras literarias y la muestra permanente "Memorias entrelazadas", así como la vigilia con la que las organizaciones aguardan la llegada de la fecha del aniversario.