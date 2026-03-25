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Valdés se reunió con el sector forestoindustrial para potenciar inversiones en Corrientes

El gobernador destacó el rol estratégico de la actividad en la economía provincial y ratificó el acompañamiento con políticas públicas para potenciar su crecimiento.

Por El Litoral

Miércoles, 25 de marzo de 2026 a las 19:12

El gobernador de Corrientes, Juan Pablo Valdés, mantuvo este miércoles una reunión con representantes del sector forestoindustrial, con el objetivo de avanzar en herramientas que fortalezcan su desarrollo y competitividad.

El encuentro se llevó a cabo en el Centro Administrativo y contó con la participación de la ministra de Trabajo, Industria y Comercio, Mariel Gabur.

Durante la reunión, el mandatario explicó que se abordaron ejes claves para el crecimiento del sector, como el acceso a financiamiento, la provisión de energía y el desarrollo logístico.

“Me reuní con representantes del sector forestoindustrial de la provincia para gestionar herramientas y soluciones que los acompañen a potenciar su desarrollo y competitividad”, expresó Valdés.

Sector estratégico

El gobernador también resaltó la importancia de la actividad en la economía provincial, al considerar que se trata de uno de los sectores más pujantes y estratégicos, con capacidad de generar empleo y atraer inversiones.

En ese sentido, remarcó que la forestoindustria es clave para el crecimiento productivo de la provincia y su posicionamiento a nivel regional.

Acompañamiento del Estado

Finalmente, Valdés reafirmó el compromiso del Gobierno provincial de acompañar al sector con políticas públicas, orientadas a consolidar su crecimiento.

“La apuesta que hacemos desde el Gobierno de Corrientes es respaldarlos en su crecimiento con infraestructura, recursos y previsibilidad”, concluyó.

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