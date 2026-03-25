Valdés se reunió con el sector forestoindustrial para potenciar inversiones en Corrientes

El gobernador de Corrientes, Juan Pablo Valdés, mantuvo este miércoles una reunión con representantes del sector forestoindustrial, con el objetivo de avanzar en herramientas que fortalezcan su desarrollo y competitividad.

El encuentro se llevó a cabo en el Centro Administrativo y contó con la participación de la ministra de Trabajo, Industria y Comercio, Mariel Gabur.

Durante la reunión, el mandatario explicó que se abordaron ejes claves para el crecimiento del sector, como el acceso a financiamiento, la provisión de energía y el desarrollo logístico.

“Me reuní con representantes del sector forestoindustrial de la provincia para gestionar herramientas y soluciones que los acompañen a potenciar su desarrollo y competitividad”, expresó Valdés.

Sector estratégico

El gobernador también resaltó la importancia de la actividad en la economía provincial, al considerar que se trata de uno de los sectores más pujantes y estratégicos, con capacidad de generar empleo y atraer inversiones.

En ese sentido, remarcó que la forestoindustria es clave para el crecimiento productivo de la provincia y su posicionamiento a nivel regional.

Acompañamiento del Estado

Finalmente, Valdés reafirmó el compromiso del Gobierno provincial de acompañar al sector con políticas públicas, orientadas a consolidar su crecimiento.

“La apuesta que hacemos desde el Gobierno de Corrientes es respaldarlos en su crecimiento con infraestructura, recursos y previsibilidad”, concluyó.