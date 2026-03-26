Con aumento, la Municipalidad de Corrientes inicia este viernes el pago de sueldos de marzo

La Municipalidad de la ciudad de Corrientes confirmó el calendario de pagos correspondiente al mes de marzo para todo su personal. El cronograma, que contempla el aumento del 6% establecido en las recientes paritarias, iniciará este viernes con el sector de Higiene Urbana y los agentes bancarizados del programa Neike Chamigo.

El esquema de pagos para el resto del personal de planta, contrato y agentes Neike no bancarizados se reanudará tras el fin de semana bajo el siguiente detalle:

Lunes 30 de marzo: DNI terminados en 0, 1 y 2 .

Martes 31 de marzo: DNI terminados en 3, 4, 5 y 6 .

Miércoles 1 de abril: DNI terminados en 7, 8 y 9.

Modalidades para agentes Neike

Los trabajadores del programa Neike podrán acceder a sus haberes según su situación administrativa: