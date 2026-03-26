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Con aumento, la Municipalidad de Corrientes inicia este viernes el pago de sueldos de marzo

El cronograma salarial para los trabajadores municipales arrancará el 27 de marzo y se extenderá hasta el miércoles 1 de abril. Los haberes incluyen el incremento del 6% acordado en la última Mesa Salarial.

Por El Litoral

Jueves, 26 de marzo de 2026 a las 16:36

La Municipalidad de la ciudad de Corrientes confirmó el calendario de pagos correspondiente al mes de marzo para todo su personal. El cronograma, que contempla el aumento del 6% establecido en las recientes paritarias, iniciará este viernes con el sector de Higiene Urbana y los agentes bancarizados del programa Neike Chamigo.

El esquema de pagos para el resto del personal de planta, contrato y agentes Neike no bancarizados se reanudará tras el fin de semana bajo el siguiente detalle:

  • Lunes 30 de marzo: DNI terminados en 0, 1 y 2.

  • Martes 31 de marzo: DNI terminados en 3, 4, 5 y 6.

  • Miércoles 1 de abril: DNI terminados en 7, 8 y 9.

Modalidades para agentes Neike

Los trabajadores del programa Neike podrán acceder a sus haberes según su situación administrativa:

  1. Bancarizados: tendrán el dinero depositado en sus cuentas este viernes 27 de marzo.

  2. Bancarizados sin tarjeta de débito: deberán cobrar por ventanilla en la sucursal del Banco de Corrientes (Av. Teniente Ibáñez 1826) siguiendo el cronograma de DNI.

  3. No bancarizados: deben dirigirse a la Caja Municipal de Préstamos, en Brasil 1269, de lunes a viernes en los horarios de 7:30 a 12:30 o de 16:00 a 20:00, respetando la fecha que les corresponda por terminación de documento.

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