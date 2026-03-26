Con aumento, la Municipalidad de Corrientes inicia este viernes el pago de sueldos de marzo

La Municipalidad de la ciudad de Corrientes confirmó el calendario de pagos correspondiente al mes de marzo para todo su personal. El cronograma, que contempla el aumento del 6% establecido en las recientes paritarias, iniciará este viernes con el sector de Higiene Urbana y los agentes bancarizados del programa Neike Chamigo.
El esquema de pagos para el resto del personal de planta, contrato y agentes Neike no bancarizados se reanudará tras el fin de semana bajo el siguiente detalle:
-
Lunes 30 de marzo: DNI terminados en 0, 1 y 2.
-
Martes 31 de marzo: DNI terminados en 3, 4, 5 y 6.
-
Miércoles 1 de abril: DNI terminados en 7, 8 y 9.
Modalidades para agentes Neike
Los trabajadores del programa Neike podrán acceder a sus haberes según su situación administrativa:
-
Bancarizados: tendrán el dinero depositado en sus cuentas este viernes 27 de marzo.
-
Bancarizados sin tarjeta de débito: deberán cobrar por ventanilla en la sucursal del Banco de Corrientes (Av. Teniente Ibáñez 1826) siguiendo el cronograma de DNI.
-
No bancarizados: deben dirigirse a la Caja Municipal de Préstamos, en Brasil 1269, de lunes a viernes en los horarios de 7:30 a 12:30 o de 16:00 a 20:00, respetando la fecha que les corresponda por terminación de documento.