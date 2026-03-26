Prorrogan la intervención de la Caja Municipal y transfieren al Invico la obra de 200 viviendas

En el marco de la cuarta sesión ordinaria del período 2026, el Concejo Deliberante de Corriente dio luz verde a dos medidas clave para la administración municipal.

Mediante el tratamiento sobre tablas, el cuerpo legislativo sancionó la prórroga de la intervención de la Caja Municipal de Préstamos, extendiendo el plazo por 180 días hábiles.

La normativa busca dar continuidad a la revisión integral y las auditorías que se vienen realizando en el organismo. Según explicaron desde el recinto, el objetivo final es el fortalecimiento institucional y la normalización administrativa definitiva de la entidad encargada del financiamiento y servicios a los agentes comunales.

Viviendas para municipales

Otro de los puntos centrales de la jornada fue la aprobación de una ordenanza para destrabar la construcción de 200 viviendas en el barrio Doctor Montaña.

Estas unidades, destinadas originalmente a trabajadores municipales bajo el programa "Techo Digno", pasarán ahora a la órbita del Instituto de Vivienda de Corrientes (Invico), para continuar con su ejecución.