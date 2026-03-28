Gustavo Valdés participó de la jornada Radicales en Gestión en Entre Ríos

El senador provincial y ex gobernador de Corrientes, Gustavo Valdés, participó en Villa Elisa, Entre Ríos, de una jornada de la Unión Cívica Radical (UCR). Estuvo junto a intendentes, legisladores, funcionarios y dirigentes del partido.

Durante el encuentro "Radicales en Gestión", se abordaron experiencias y coordinación territorial con el objetivo de articular políticas públicas que ofrezcan respuestas concretas a la comunidad.

Valdés destacó la importancia de combinar capacidad de gestión y mirada federal para fortalecer el trabajo territorial y mejorar la implementación de programas a nivel local. La jornada permitió el intercambio de estrategias entre distintos niveles de gobierno y sectores del partido, con foco en la eficiencia y la planificación.