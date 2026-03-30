Autovía 12 de Corrientes paralizada: la Cámara de la Construcción advierte por la falta de fondos nacionales

La finalización de la Autovía 12 atraviesa un escenario de incertidumbre crítica. El presidente de la Cámara de la Construcción de Corrientes, Gustavo Rosello, confirmó que los trabajos en la zona se encuentran virtualmente paralizados debido a problemas financieros que afectan a las empresas contratistas.

De acuerdo con la información recabada entre las socias de la cámara, el ritmo de obra se redujo de manera significativa.

El empresario atribuyó esta situación a cambios estratégicos del Gobierno nacional, que implicaron un reperfilamiento del crédito del BID que financiaba originalmente el proyecto. "Ahora lo tiene que hacer la Nación y, aparentemente, está bastante complicado con el fondeo de la obra", explicó a radio Sudamericana.

Deuda y el conflicto de los bonos

Rosello detalló que el retraso en los pagos otorga a las constructoras el derecho legal a detener las tareas. Según indicó, los contratos suelen establecer un plazo de 60 días para la obligación de pago tras la certificación; actualmente, las empresas acumulan certificados adeudados que tornan insostenible la operatividad diaria en los frentes de obra.

A este panorama se suma el anuncio realizado por el Ejecutivo nacional sobre el pago de los certificados de obra correspondientes al período 2023-2025, los cuales se cancelarían recién en diciembre de 2025 mediante el uso de bonos en lugar de efectivo.

El dirigente gremial enfatizó que a las empresas estos instrumentos no les permiten cubrir sus obligaciones corrientes y que, si bien podrían ser una alternativa para deudas viejas, para las obras que están hoy en ejecución no representan una opción viable.

Incertidumbre en el sector

La preocupación en la Cámara de la Construcción es creciente ante la falta de certezas sobre el flujo de fondos necesarios para planificar la reactivación.

La paralización deja en suspenso una de las infraestructuras viales más importantes para la conectividad de la capital correntina y afecta de manera directa la seguridad de los usuarios que transitan diariamente por la ruta nacional.

*Con información de Radio Sudamericana