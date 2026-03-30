Valdés: reunión con Caputo, subas salariales y acuerdo por tierras

El gobernador Juan Pablo Valdés confirmó este lunes que la reunión con el ministro de Economía, Luis Caputo, fue reprogramada y se concretaría en los próximos días, esto en tras los cambios en el Ministerio de Hacienda provincial.

“Pedimos reprogramar la reunión y si Dios quiere la otra semana ya nos vamos a estar volviendo a juntar”, señaló al respecto.

El mandatario indicó además que el encuentro forma parte de una agenda clave de negociaciones con el Gobierno nacional.

Avances por el pase de tierras y Anses

Uno de los principales puntos de gestión es la transferencia de tierras a la provincia. “Estamos muy avanzados con lo que es la transferencia de tierra para la provincia”, afirmó Valdés, y precisó que las negociaciones incluyen espacios estratégicos como el regimiento y el puerto.

“Vamos a avanzar, vamos a terminar de cerrar esa etapa y a partir de ahí vamos a seguir negociando otras tierras”, agregó.

En paralelo, se refirió al convenio con Anses: “Está todo listo y todo encaminado, nos falta terminar de revisar el convenio, pero estaríamos próximos a firmar”.

Aumentos salariales y negociación docente

En materia salarial, Valdés anticipó nuevas recomposiciones para el sector público y confirmó que habrá más de un incremento en el año. “No va a ser el primer aumento, va a haber más aumentos en este año y estamos trabajando”, sostuvo.

Sobre el vínculo con los gremios docentes, indicó que continúan las negociaciones, ya que “la ministra sigue trabajando con los sindicatos, vamos a estar dando una respuesta esta semana”.

Caída de ingresos y equilibrio fiscal

El gobernador también se refirió al contexto económico y la caída de recursos. “El mes de marzo fue peor que el mes de febrero”, afirmó sobre la coparticipación.

En ese sentido, remarcó el esfuerzo por sostener el equilibrio de las cuentas públicas. “Estamos haciendo un gran esfuerzo para sostener el equilibrio del gobierno provincial, sosteniendo los servicios y la política salarial”, aclaró.

Modernización con la UNNE

Valdés adelantó que la provincia avanzará en convenios con la Universidad Nacional del Nordeste para impulsar procesos de modernización. “Vamos a estar firmando convenios para trabajar en modernización, actualización e inteligencia artificial”, explicó.

Acto por Malvinas

Por último, el mandatario confirmó la realización del acto central por el Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas. “Vamos a estar conmemorando esta fecha que marcó y dejó tantos héroes”, expresó.

El acto se realizará el 1 de abril, en acuerdo con los excombatientes, dada la coincidencia con el Jueves Santo.