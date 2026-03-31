Juan Pablo Valdés visitó el Cottolengo Don Orione ante la crítica falta de fondos de Nación

En medio de una situación financiera calificada como "grave", el gobernador de Corrientes, Juan Pablo Valdés, visitó el predio del Pequeño Cottolengo Don Orione, donde fue recibido por el padre Claudio Muñoz, rector del Santuario de Nuestra Señora de Itatí.

El encuentro tuvo como eje central la crisis que atraviesa la entidad debido al incumplimiento de la Ley de Emergencia en Discapacidad.

La institución advirtió que el programa nacional Incluir Salud adeuda prestaciones desde diciembre de 2025, lo que compromete seriamente el funcionamiento del hogar.

Durante la reunión con el equipo de conducción, las autoridades del Cottolengo expusieron las necesidades más urgentes para garantizar la atención de los 37 residentes que actualmente reciben contención y cuidados especializados.

Articulación provincial y municipal

El mandatario provincial realizó la recorrida acompañado por el intendente de Itatí, Francisco Romero, y miembros del gabinete municipal. La presencia de los funcionarios fue interpretada por la comunidad religiosa como un respaldo político necesario para gestionar soluciones ante la falta de flujo de fondos nacionales.

"Valoramos su interés en nuestra situación y esperamos que podamos contar con su apoyo para seguir adelante. Su visita nos ha dado un impulso importante en estos momentos difíciles", expresaron desde la institución tras el encuentro, remarcando la importancia del trabajo articulado entre los distintos niveles del Estado.

Campaña de solidaridad

Debido a que el retraso en los fondos nacionales pone en riesgo la asistencia a personas con discapacidad en situación de alta vulnerabilidad, la coordinación del Cottolengo realizó un llamado urgente a la solidaridad de la comunidad.

Ante la incertidumbre sobre cuándo se regularizarán los pagos de Nación, se habilitaron vías de colaboración directa para sostener las actividades básicas.

Para colaborar con el Pequeño Cottolengo: