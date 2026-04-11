El Gobierno provincial realizó una nueva audiencia pública

El Gobierno de la provincia, a través del Instituto Correntino del Agua y del Ambiente (ICAA) concretó un nuevo paso clave en el desarrollo del Segundo Puente Chaco–Corrientes con la realización de la audiencia pública ambiental, una instancia técnica y participativa fundamental para el avance del proyecto.

El gobernador Juan Pablo Valdés remarcó que “hay buena predisposición” para el financiamiento internacional que el proyecto requiere y remarcó que es “una obra muy necesaria por su impacto positivo en la conectividad y logística productiva de la provincia”.

La construcción del Segundo Puente Interprovincial está prevista a 9 kilómetros al sur del actual Puente General Belgrano y contará con circunvalaciones hacia las ciudades de Resistencia y Corrientes, con conexión a las rutas nacionales 11 y 12.

La audiencia se desarrolló en el auditorio de la Facultad de Derecho, Ciencias Sociales y Políticas de la UNNE, y contó con la presencia de representantes de organismos públicos, instituciones académicas y ONGs. En este sentido, el administrador general del ICAA, Sebastián Perborell subrayó la importancia de la participación ciudadana en el desarrollo de un proyecto de esta envergadura.

Con esta instancia, la provincia reafirma su compromiso con el desarrollo de una infraestructura clave para la región, que garantiza el cumplimiento de los procesos técnicos y ambientales necesarios para su ejecución.

