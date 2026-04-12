Lisandro Almirón puso paños fríos a las versiones sobre sanción a La Libertad Avanza

n El diputado nacional, Lisandro Almirón, llevó tranquilidad a los simpatizantes de la Libertad Avanza ante las versiones sobre una sanción judicial por supuestos incumplimientos en los balances de gastos de la campaña electoral.

El Juzgado Federal de Corrientes Nº1 resolvió advertir al partido La Libertad Avanza por no presentar el informe final de campaña correspondiente a las elecciones generales del 26 de octubre de 2025.

La resolución judicial impone una multa equivalente al 20% de los aportes públicos destinados al funcionamiento del partido en el distrito y, además, ordena la suspensión cautelar de todos los aportes estatales que pudiera recibir la fuerza política hasta que regularice su situación.

“Hablé con los apoderados. Son plazos que se deben cumplir. Pero no hay nada raro. Tenemos tiempo para responder la medida judicial y en caso que corresponde presentar lo que sea necesario”, dijo Almirón a El Litoral.

“Llama la atención el ensañamiento de las versiones. La Justicia cumplió en avisarnos y nos advierte de una sanción en caso que no lo hagamos y tenemos tiempo hasta el 15. No hay nada raro. Cumpliremos con los que nos piden antes del plazo y todo se solucionará”, explicó.

La Justiciaintimó a los apoderados del partido (Laura Romina Peralta Marcoré, David Moulin y José María Oderda) a presentar el informe en un plazo máximo de 15 días, bajo advertencia de que podrían perder definitivamente los fondos públicos para su funcionamiento.

La decisión ya fue comunicada a la Dirección Nacional Electoral y a la Cámara Nacional Electoral.

Según consta en el expediente, el espacio libertario deberá presentar las cuentas sobre los aportes y gastos de campaña, tal como lo exige la Ley de Financiamiento de los Partidos Políticos Nº 26.215.