La Municipalidad de Corrientes inicia este martes el pago del plus extraordinario

La Municipalidad de Corrientes confirmó el calendario de pagos para el plus extraordinario correspondiente al mes de abril.

Según el cronograma oficial, los fondos comenzarán a liquidarse este martes 14 y el proceso concluirá el jueves 16, alcanzando a todas las categorías de la administración pública local.

Los trabajadores de planta, contratados y el personal del programa Neike que ya cuentan con cuenta bancaria tendrán el dinero disponible de forma automática el mismo martes. Los fondos podrán ser retirados a través de cualquier cajero automático habilitado del Banco de Corrientes.

Cronograma para personal no bancarizado

Para aquellos agentes Neike que aún no se encuentran bancarizados, el pago se realizará de manera presencial en la sede central de la Caja Municipal de Préstamos (CMP), ubicada en Brasil 1269. Los horarios de atención son de 7:30 a 12:30 y de 16:00 a 20:00, bajo el siguiente esquema por terminación de DNI:

Martes 14: Documentos terminados en 0, 1 y 2 .

Miércoles 15: Documentos terminados en 3, 4, 5 y 6 .

Jueves 16: Documentos terminados en 7, 8 y 9.

Casos especiales por ventanilla

Desde la Secretaría de Hacienda municipal aclararon que aquellos trabajadores Neike que ya están bancarizados, pero que por diversos motivos aún no poseen la tarjeta de débito física, deberán retirar el beneficio por ventanilla.

Para estos casos, el punto de cobro será exclusivamente la sucursal del Banco de Corrientes situada en la avenida Teniente Ibáñez 1826, respetando las mismas fechas asignadas por terminación de documento mencionadas anteriormente.