Gustavo Valdés habló de producción, federalismo y desarrollo en el Parlamento Norte Grande

El senador provincial Gustavo Valdés participó en la primera Asamblea Plenaria del 2026 del Parlamento del Norte Grande, que se desarrolla en Tucumán, donde legisladores de distintas provincias avanzaron en una agenda común orientada a fortalecer el federalismo y abordar las problemáticas del NEA y el NOA.

Durante el encuentro, los parlamentarios analizaron los principales desafíos de la región, poniendo el foco en la necesidad de generar políticas públicas que impulsen el desarrollo equilibrado de todo el país.

Durante este primer día del plenario, los legisladores mantuvieron una reunión con la Federación Económica, con el objetivo de evaluar la situación actual del sector productivo y comercial en el Norte Grande, y trabajar en propuestas que promuevan el crecimiento de la actividad.

En declaraciones, Valdés remarcó: “El federalismo no es solo un concepto, es una necesidad para garantizar igualdad de oportunidades en todo el país. Desde el Norte Grande estamos construyendo una agenda común para que nuestras provincias crezcan con desarrollo y equidad. Nos juntamos para tener más fuerza”.

Asimismo, el senador destacó el rol clave de la producción y la industria como motores del crecimiento: “Debemos acompañar a quienes invierten, producen y generan empleo. La industria y la producción son el camino para el desarrollo sostenible de nuestra región”.

Finalmente, subrayó la importancia del trabajo articulado: “Solo trabajando en conjunto, con diálogo y responsabilidad, vamos a poder sacar adelante a la Argentina y construir un futuro mejor para todos”.