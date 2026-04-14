Ana Miño se reunió con los gremios y les entregó el decreto que anula los "descuentos mal ejecutados"

El Ministerio de Educación de Corrientes oficializó este martes la anulación de los descuentos que habían generado un fuerte malestar en las bases. La ministra Ana Miño recibió a los referentes de los gremios Acdp, Suteco y Amet para hacer entrega del decreto que subsana errores en las liquidaciones del ítem presentismo.

El punto central del encuentro fue la entrega del instrumento legal firmado por el gobernador Juan Pablo Valdés, mediante el cual se deja sin efecto el artículo 4 del Decreto 335/24. Esta normativa era la que establecía el descuento total por presentismo vinculado a los códigos 632 y 193, cuya implementación fue calificada como "mal ejecutada" por las propias autoridades educativas.

Puertas abiertas y agenda conjunta

Tras la reunión, Miño buscó dar una señal de apertura institucional frente a la fragmentación gremial. "Venimos trabajando desde siempre con los gremios y vamos a seguir haciéndolo; las puertas de este ministerio están abiertas para las seis organizaciones", remarcó la funcionaria, enfatizando que el encuentro se dio en respuesta a una solicitud formal de los referentes sindicales.

A pesar de que la baja de los descuentos representó un alivio para la mesa de negociación, el clima sigue siendo de cautela. La ministra insistió en que su gestión mantiene una "conversación permanente" para avanzar en una agenda técnica conjunta, aunque separó el conflicto administrativo del financiero.

La incógnita salarial

Respecto al reclamo de recomposición de haberes que sostienen los gremios, Miño evitó definiciones concretas y delegó la responsabilidad en el área económica del Ejecutivo. "Lo salarial es una cuestión que se debe seguir trabajando de manera articulada con el Ministerio de Hacienda", sostuvo.