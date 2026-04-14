La Libertad Avanza Corrientes presentó su informe final de campaña y apeló la sanción electoral

La Libertad Avanza Corrientes presentó su informe final de campaña ante la Justicia Federal, en medio de una sanción por presuntos incumplimientos en la rendición de las elecciones generales de 2025. La medida se vincula con la falta de presentación financiera.

Desde el espacio señalaron que la documentación requerida fue presentada este 13 de abril tras una intimación judicial. Sin embargo, sostuvieron que ya habían cumplido previamente con la rendición de cuentas exigida por la normativa vigente.

En ese sentido, afirmaron que no existen observaciones sobre la presentación y que la actuación judicial se limitó a una intimación para su presentación. No obstante, la agrupación informó que interpuso un recurso de apelación contra la sanción aplicada. Argumentaron que la medida resulta jurídicamente improcedente y contraria al principio de legalidad.

Por último, desde la presidenta distrital, Laura Marcoré, se reafirmó el compromiso del espacio con la transparencia y el respeto institucional. También destacó la importancia de actuar conforme a derecho en todas las instancias del proceso electoral.