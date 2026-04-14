Valdés se reunió con intendentes: “El crecimiento debe llegar a todo Corrientes”

El gobernador de Corrientes, Juan Pablo Valdés, mantuvo el lunes una serie de reuniones con intendentes de distintos municipios en Casa de Gobierno.

Según informó el mandatario, los encuentros estuvieron centrados en analizar las necesidades y oportunidades de cada localidad.

Durante la jornada participaron jefes comunales de Mercedes, Gobernador Virasoro, Santo Tomé, Tatacuá, Garaví y Torrent.

Las reuniones incluyeron el análisis de obras, proyecciones y recursos para cada distrito.

Objetivo: desarrollo territorial

Valdés remarcó que el eje del trabajo es garantizar un crecimiento equitativo en toda la provincia.

“Dialogamos sobre las necesidades de cada localidad, porque nuestro objetivo es que el crecimiento llegue a todo el territorio y mejorar la calidad de vida”, expresó.

El gobernador destacó además el rol de los municipios en el desarrollo provincial. “Cada municipio es protagonista de su desarrollo y de la provincia, por eso trabajamos siempre cerca de los intendentes”, señaló.