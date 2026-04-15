Juan Pablo Valdés avanzó en el proyecto del cruce Bella Vista - Villa Ocampo

El gobernador de Corrientes, Juan Pablo Valdés recibió este miércoles en el Centro Administrativo de la capital provincial al Comandante de la Primera División de Ejército, General de Brigada Guillermo Mander y al Jefe del Batallón de Ingenieros Anfibios 121, Teniente Coronel Pablo Campi para analizar "en profundidad distintos aspectos territoriales, logísticos y técnicos" del proyecto del cruce de balsas entre Bella Vista - Villa Ocampo para unir de este modo a las provincias de Corrientes y Santa Fe, afirmando que este avance "será un hito estratégico para el desarrollo económico de la región".

Así lo dio a conocer desde sus redes sociales, indicando además que "este esquema permitirá un fluido intercambio" entre ambas provincias, beneficiando el turismo y el comercio de producción e industria correntina. El mandatario provincial sostuvo que el objetivo es "generar nuevas oportunidades, que traerán empleo y progreso para más correntinos", porque "somos una pieza clave y pujante en el desarrollo del país y del Mercosur", asegurando que "trabajamos para impulsar las las infinitas posibilidades que tenemos", en virtud de las "riquezas de nuestra provincia".