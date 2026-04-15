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Juan Pablo Valdés avanzó en el proyecto del cruce Bella Vista - Villa Ocampo

"Será un hito estratégico para el desarrollo económico de la región", dijo

Por El Litoral

Miércoles, 15 de abril de 2026 a las 23:52

El gobernador de Corrientes, Juan Pablo Valdés recibió este miércoles en el Centro Administrativo de la capital provincial al Comandante de la Primera División de Ejército, General de Brigada Guillermo Mander y al Jefe del Batallón de Ingenieros Anfibios 121, Teniente Coronel Pablo Campi para analizar "en profundidad distintos aspectos territoriales, logísticos y técnicos" del proyecto del cruce de balsas entre Bella Vista - Villa Ocampo para unir de este modo a las provincias de Corrientes y Santa Fe, afirmando que este avance "será un hito estratégico para el desarrollo económico de la región".

Así lo dio a conocer desde sus redes sociales, indicando además que "este esquema permitirá un fluido intercambio" entre ambas provincias, beneficiando el turismo y el comercio de producción e industria correntina. El mandatario provincial sostuvo que el objetivo es "generar nuevas oportunidades, que traerán empleo y progreso para más correntinos", porque "somos una pieza clave y pujante en el desarrollo del país y del Mercosur", asegurando que "trabajamos para impulsar las las infinitas posibilidades que tenemos", en virtud de las "riquezas de nuestra provincia".

 

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