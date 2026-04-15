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Plus de Refuerzo: así es el cronograma de pago para estatales de Corrientes

El beneficio alcanza a trabajadores provinciales activos y jubilados. Se realizará por terminación de DNI.

Por El Litoral

Miércoles, 15 de abril de 2026 a las 08:25

El Gobierno de Corrientes confirmó el cronograma del Plus de Refuerzo correspondiente al mes de abril. El pago se realizará según la terminación del Documento Nacional de Identidad.

Los trabajadores provinciales activos y jubilados cobrarán el beneficio en distintas fechas. La acreditación comenzará el jueves 16 de abril y se extenderá hasta el miércoles 22.

El cronograma según terminación de DNI:

  • Jueves 16: 0 y 1
  • Viernes 17: 2 y 3
  • Lunes 20: 4 y 5
  • Martes 21: 6 y 7
  • Miércoles 22:  8 y 9

Desde el organismo informaron que los cajeros automáticos estarán habilitados desde el sábado 18 para los DNI terminados en 4 y 5.

 

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