Juan Pablo Valdés anunció una inversión internacional de 13 mil empleos

El gobernador de Corrientes, Juan Pablo Valdés, informó este jueves que la provincia dio “un primer paso muy importante para el desarrollo” tras reunirse con la CEO de Arpulp S.A., Alejandra Aranda, para avanzar en la creación de una planta destinada a industrializar fibra de pino de alta calidad.

El anuncio lo realizó a traves de la red social X, donde destacó el impacto del acuerdo.

Impacto económico y laboral

Según detalló, el proyecto contempla la generación de nuevos puestos de trabajo, además de un efecto multiplicador en distintos sectores.

En ese sentido, expresó: “Serán 13.000 nuevos puestos de trabajo y un enorme impulso para el comercio, transporte, construcción, gastronomía y toda nuestra economía local”.

Valdés remarcó la magnitud del anuncio al señalar que se trata de una inversión de 2.000 millones de dólares, lo que la posiciona como un hecho histórico para Corrientes. “Se trata de la mayor inversión privada en la historia de la provincia: USD 2000 millones”, afirmó.

Condiciones para atraer inversiones

El gobernador vinculó este avance con políticas públicas orientadas a generar confianza en el sector privado.

“Esto es posible porque generamos las condiciones necesarias para que el sector privado confíe e invierta”, sostuvo, y mencionó la infraestructura provincial como los 18 parques industriales y los puertos de Corrientes e Ituzaingó.

Finalmente, Valdés apeló a un mensaje de unidad y proyección. “Siento un profundo orgullo porque este logro es de todos los correntinos”, expresó, y agregó: “Vamos, Corrientes, a seguir creciendo”.

Puntos destacados del Proyecto Ituzaingó

1) Es la inversión privada más importante de la historia de la provincia: USD 2000 millones.

2) Será una planta modelo con los más altos estandares de calidad europeos.

3) La fibra larga es de altísima calidad y pureza, tiene un mercado muy importante a nivel mundial.

4) Con 13.000 nuevos puestos de trabajo de calidad, un impacto enorme para la economía interna de la provincia. No solo en la cadena de valor de la industria forestal: es más consumo en nuestros comercios, industrias, aserraderos, construcción, transporte.

5) Además, genera un trabajo conjunto con el sector educativo de la provincia, para formar los cuadros técnicos y operativos que se necesitarán para este desarrollo. Más profesionales correntinos con oportunidad de desarrollo concreta acá, en su provincia.

6) Con una facturación cercana a los 900 millones de dólares, es la posibilidad genuina de que Corrientes encabece las exportaciones en el rubro forestal.

7) Una inversión de estas características no se podría haber concretado sin el desarrollo previo de los parques industriales y del puerto de Ituzaingó. Lleva tiempo y esfuerzo, pero con infraestructura, Corrientes tiene las condiciones para seguir creciendo.