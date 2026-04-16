El Banco de Corrientes aprobó su balance 2025 y ratificó la continuidad de Laura Sprovieri

El Banco de Corrientes (BanCo) celebró este jueves su Asamblea General Ordinaria N° 119. Durante el encuentro, los accionistas aprobaron por unanimidad el Ejercicio Económico Financiero 2025, validando la solidez de la banca pública provincial y ratificando la confianza en el actual Directorio para los próximos desafíos.

La reunión tuvo lugar en la moderna sede de la calle Lavalle 415, núcleo del Centro Administrativo Corrientes. Allí, se dio luz verde a la Memoria, la Reseña Informativa y el Balance correspondientes al ejercicio N° 76, que comprende el período entre el 1 de enero y el 31 de diciembre del año pasado.

Continuidad y respaldo político

La Asamblea sirvió para ratificar en sus cargos a la actual cúpula directiva. Laura Sprovieri continuará en la presidencia de la entidad, secundada por Ricardo Rodriguez en la vicepresidencia y Enzo Maria como director. La permanencia del equipo responde a la política de estabilidad financiera impulsada desde el Ejecutivo Provincial.

Del cónclave participó el ministro de Hacienda y Finanzas de la Provincia, Héctor Grachot, quien actuó en representación del principal accionista. También estuvieron presentes delegados de la Inspección General de Personas Jurídicas y los síndicos titulares.

Comisión Fiscalizadora y compromiso social

En cuanto a los órganos de control, la Asamblea procedió a la designación de los miembros de la Comisión Fiscalizadora. Los contadores Mijael Julián, Luis Miguel Gutnisky y Domingo Gómez Sierra fueron reelegidos como síndicos titulares para el nuevo período, asegurando la continuidad en el monitoreo de las cuentas públicas.

Desde la entidad destacaron que el BanCo cerró un 2025 con indicadores positivos, consolidándose como la principal herramienta de crédito para el sector productivo y el consumo interno. "Reafirmamos el compromiso con el desarrollo económico y social, fortaleciendo nuestro rol como motor financiero de la provincia", señalaron tras la firma de las actas que dan inicio formal al nuevo ejercicio contable.