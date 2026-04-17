El Gobierno habilitó a Corrientes y a otras provincias a gestionar rutas nacionales

El Gobierno nacional autorizó a Corrientes y otras provincias a concesionar obras de rutas nacionales mediante el cobro de peaje en los tramos ubicados dentro de sus jurisdicciones. La medida fue oficializada a través del decreto 253 y entrará en vigencia este sábado 18.

La disposición alcanza también a Santa Fe, Córdoba, San Luis, Mendoza, Río Negro, Neuquén, San Juan y Santa Cruz. Las provincias podrán asumir tareas de administración, mantenimiento, ampliación y conservación de los corredores viales.

El Estado nacional conservará la titularidad de las rutas y podrá retomar la gestión en caso de ser necesario. Las facultades delegadas serán de carácter limitado, temporal y revocable, según lo establece la normativa.

Para avanzar con la concesión, cada jurisdicción deberá firmar un convenio con la Dirección Nacional de Vialidad. Además, tendrán que presentar un plan de obras, esquema de financiamiento y condiciones de peaje para su aprobación.

Extensión

Las provincias contarán con un plazo máximo de un año para iniciar los procesos de selección de concesionarios. En caso de incumplimiento de los plazos, la delegación podrá perder vigencia sobre los tramos correspondientes.

Las concesiones podrán extenderse hasta por 30 años. A su vez, los ingresos obtenidos deberán destinarse exclusivamente al mantenimiento del tramo concesionado, sin posibilidad de reasignación a otras obras.

Finalmente, el decreto también habilita a otras jurisdicciones, incluida la Ciudad de Buenos Aires, a solicitar la misma competencia ante el Ministerio del Interior, que evaluará cada caso.