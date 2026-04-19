Corrientes, expectante por el pago de regalías y la flexibilización del RIGI

n El gobernador Juan Pablo Valdés confirmó a El Litoral que esta semana podría a ver novedades respecto al reclamo judicializado por el pago de las regalías de Yacyretá y Salto Grande que Corrientes debe recibir. También anticipó que trabajan con el gobierno nacional para una flexibización del RIGI.

La provincia avanza en negociaciones con la Nación por el reclamo de regalías, en paralelo a una audiencia judicial prevista para el 22 de abril convocada por la Corte Suprema de Justicia de La Nación.

“El tema de regalías está judicializado, pero estamos trabajando en la posibilidad de tener un convenio adecuado para la provincia y esta semana podría haber novedades”, dijo el gobernador.

También aclaró que la Nación cuenta con un plazo de 60 días hábiles para responder la demanda, lo que podría extender los tiempos hasta septiembre u octubre.

El objetivo del Gobierno provincial es “adelantar alternativas de solución” sin resignar el reclamo judicial: “Buscamos mecanismos que nos permitan avanzar, sin ceder derechos frente a la Nación”.

Flexibilizar el RIGI

“Estamos trabajando con el gobierno nacional para que nos permitan a provincias como Corrientes y del NEA flexibilizar el RIGI”, anunció Valdés.

“La idea es que nos permitan reunir varios proyectos por el piso del monto de 200 millones de dólares de inversión para acceder a los beneficios del RIGI, porque en nuestra zona no todos pueden invertir 200 millones, pero podemos reunir varios proyectos y llegar a ese monto”, detalló.

“Provincias como Corrientes, Santa Fe y Córdoba requieren compensaciones o flexibilizaciones en el régimen RIGI , que establece un piso de 200 millones de dólares, para poder atraer proyectos que generen empleo y desarrollo regional”.

Valdés señaló que estas inversiones, aunque menores en escala frente a la minería, tienen un alto impacto en mano de obra y en la economía local. “Estamos buscando inversores y proyectando nuestro desarrollo; necesitamos que haya alguna consideración para las provincias que no somos mineras, pero que también queremos crecer”, afirmó, remarcando la importancia de bajar el piso del RIGI o generar mecanismos que permitan participar a otros sectores productivos.

Durante su gira internacional a Washington, el mandatario mantuvo reuniones con empresas como Central Puerto y Amazon. Con Central Puerto se consolidó una inversión de casi 140 millones de dólares en el Parque Industrial de Saladas, incluyendo la posibilidad de agregar nuevas plantas para alcanzar los requisitos del RIGI.

Valdés destacó que estos proyectos no solo generan empleo, sino que también fortalecen la infraestructura y la capacidad productiva de la provincia.

El gobernador también subrayó la relevancia de la infraestructura logística y tecnológica. Mencionó avances en puertos y aeropuertos de carga, así como el desarrollo de un polo tecnológico y un centro de innovación en colaboración con universidades y empresas

Valdés afirmó que estas acciones buscan “un desarrollo integral que potencie la productividad y las oportunidades en nuestra provincia”. Reiteró su reclamo a Nación para que implemente políticas que apoyen a las provincias no mineras, garantizando que puedan atraer inversiones estratégicas que diversifiquen su economía y fortalezcan la generación de empleo en todos los sectores productivos.