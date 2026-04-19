Autovía: después de 12 años se vislumbra una solución

Lisandro Almirón diputado nacional por Corrientes habló con respecto a la paralización de la autovía de la Ruta 12 y al decreto nacional que cede el manejo de rutas nacional al gobierno provincial.

“El gobierno provincial tiene una estructura interesante y ha encontrado soluciones de manera autera y organizada a algunos tramos de rutas del interior.

Hay idoneidad por parte del gobierno provincial para encontrarle una solución a la autovía 12 y el gobierno nacional está dispuesto a encontrar todas las soluciones que no alteren el equilibrio fiscal”, dijo el diputado nacional.

Almirón se refirió al conflicto con la constructora y señaló que la empresa contratista atraviesa un momento económico delicado y tiene obras paradas en todo el país. "Se le ofreció una cancelación con bonos. Entiendo que se está evaluando qué quiere hacer la empresa, que está en etapa de venta o transferencia".

En ese sentido, hizo hincapié en “una solución conjunta”.

“Hay encontrar soluciones administrativas, el traspaso de algo que es nacional a la posibilidad de que la provincia se haga cargo de los peajes y otras alternativas a través de un decreto donde se le invita a las ocho provincias que habían solicitado esta posibilidad. Vamos hacia una arquitectura donde el financiamiento nacional y los instrumentos provinciales encuentren la solución", explicó.