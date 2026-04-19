De Andreis: “No vamos a poner en riesgo el cambio que hoy está llevando Milei”

n El diputado nacional Fernando de Andreis, actual secretario general del PRO, visitó Corrientes y pasó por la redacción del diario El Litoral, donde fue recibido por el director propietario Carlos Romero Feris y el director ejecutivo, Juan Jose Romero Feris. La mano derecha de Mauricio Macri habló sobre las expectativas que genera 2027 y el rol que desempeñará el partido.

“Hemos hecho hace unas semanas un encuentro en la ciudad de Buenos Aires, en Parque Norte. Vinieron 3000 dirigentes de todo el país, una energía increíble donde definimos algunas cuestiones. Lo más importante es que si nosotros decidimos cambiar, vamos a cambiar. Pero que una cuestión prioritaria es que no vamos a poner en riesgo el cambio en la Argentina que hoy está llevando adelante este gobierno”, dijo.

“No nos van a volver a votar por lo que hicimos. No van a volver a votar por lo que los argentinos sientan que podemos llegar a hacer. Y ese es el próximo paso", agregó.

“Milei mismo dijo que la huella del cambio la arrancó el presidente Macri. Creo que Milei fue muy hábil para representar un poco más el sentir de los argentinos y nosotros eso lo reconocemos con mucha humildad. Por eso estos años trabajamos para apoyarlo, para sostenerlo, incluso más que los propios”.

“Nosotros somos un partido de poder, un partido que viene a la política a gobernar, a transformar. Eso se hace ganando elecciones ejecutivas y nos estamos preparando para eso”, dijo de cara al 2027.

“Tenemos que pensar en lo que viene y de alguna manera soltar el lastre del pasado. Estamos trabajando para recuperar esas banderas”, agregó.

“La bandera del cambio, de la disrupción, pero con los valores históricos del PRO, que es la gestión, la transparencia, la cercanía con el argentino. En eso andamos. Como secretario general del partido que me siento muy cómodo con con cómo se depuró el PRO” .

“Hoy somos un equipo compacto con la figura más importante que es la de Mauricio Macri. Pero también están los tres gobernadores, decenas de intendentes, diputados, senadores, diputados provinciales, concejales que tenemos”.

“Es sano que el PRO exista y que le ponga palabras al cambio, incluso palabras de diferenciación con el gobierno actual. Cuando el PRO se calla, lo que entra es una suerte del murmullo socialista, de populismo, de kirchnerismo que es muy perjudicial”.

“Nos estamos animando a ponerle palabras a las diferencias y a llenar ese espacio. Somos la única fuerza que ha arrancado. El PRO se moverá por regiones y después provincia por provincia”

“Estamos en el trabajo de algo que a mí, personalmente me gusta muchísimo, que es la definición con 150 candidatos a intendentes de las 150 ciudades más importantes de la Argentina. Y eso nos permite dos cosas: estar cerca de la gente, que es un valor constitutivo nuestro y la gestión. La intendencia es un lugar que te permite la gestión mano a mano, cuerpo a cuerpo. Donde gobernó o gobierna el PRO la gente vive mejor y eso es reconocido”

“Mauricio tiene con Corrientes un vínculo afectivo muy grande. Durante su presidencia vinimos varias veces. Somos socios del gobierno provincial, pero aparte hay un cariño personal muy grande. Él disfruta mucho de recorrer la Argentina, es el presidente que más kilómetros hizo recorriendo la Argentina. De campaña, de gestión, hacíamos gabinetes en las distintas provincias, con los equipos de gobierno de los distintos gobernadores y eso también nos permitía estar cerca del problema. Para nosotros es muy importante la gestión y creo que al gobierno nacional le está faltando un poco”

“Ese también es el próximo paso: gestión en la construcción, en la infraestructura, la salud, la educación, no todo es ordenamiento macro, que se que lo reconocemos al gobierno nacional”

De cara al trabajo en el Congreso, el diputado nacional consideró: “Creo que lo más urgente es una reforma tributaria porque en la Argentina es urgente, es imperioso, que bajen los impuestos. Porque es inconcebible pedirle a la industria argentina se banque la entrada de productos de afuera con el nivel de impuestos y de costos que tiene. Eso es competencia desleal. Nosotros somos fervientes defensores de la competencia, del libre mercado, del capitalismo, pero en igualdad de condiciones”.

“Todavía hay un trabajo que el gobierno tiene por delante, felicitamos al equipo tipo de Toto Caputo y compañía que logró desactivar la bomba de la hiperinflación, pero si no bajan los impuestos y los productos argentinos son competitivos, no se va a reactivar la economía. En el Congreso estamos esperando esa reforma”.