Juan Pablo Valdés firmó acuerdo con Amazon: capacitaciones gratuitas en IA y

Amazon Web Services (AWS) lanzó en Corrientes dos programas que combinan formación en Inteligencia Artificial e inversión en emprendimientos tecnológicos locales. El acto se realizó en el Parque Tecnológico de la ciudad Capital, con la presencia del gobernador Juan Pablo Valdés y de Lorena Zicker, directora del Sector Público para la Región Sur de Latinoamérica de AWS, en el marco de un acuerdo público-privado que posiciona a la provincia como destino de expansión tecnológica en el país.

El acuerdo es resultado del viaje que el gobernador Valdés realizó en marzo a Estados Unidos en el marco de la Argentina Week, donde una reunión con ejecutivos de Amazon derivó en la posibilidad de traer ambos programas a la provincia. Con este acuerdo, Corrientes da un paso concreto hacia la formación de capital humano en tecnología e IA, dos sectores donde la demanda de profesionales calificados crece a escala global y la ventana de oportunidad para quienes se capaciten hoy es significativa.

El gobernador Valdés recordó que en marzo cuando viajó a Estados Unidos con el objetivo de buscar inversiones, surgió la oportunidad de visitar Amazon. “En esa reunión junto a gobernadores de otras provincias, Amazon nos presentó sus herramientas y nosotros le comentamos todo lo que venimos haciendo en Corrientes en materia de tecnología, productividad, desarrollo y en materia educativa con la entrega de computadoras para cada uno de nuestros jóvenes. Allí surgió la posibilidad de traer estos dos programas que permitirán a nuestros jóvenes que tengan esas computadoras poder trabajar con el programa AWS”, dijo.

Por su parte, Zicker destacó que “la IA y las nuevas tecnologías hoy son claves para el desarrollo de todas las industrias, y de las gestiones institucionales en Gobierno, para estar más cerca de los ciudadanos y crear nuevas soluciones desde Corrientes al mundo”.

Capacitación en IA

El primero de los programas es AWS Entrena, una plataforma de capacitación 100% gratuita, en español y a ritmo propio, orientada a democratizar el acceso al conocimiento en Inteligencia Artificial y computación en la nube. Su oferta educativa va desde los conceptos básicos del entorno cloud hasta certificaciones técnicas de alto nivel, como la de IA Practitioner, pasando por formación en IA Generativa y desarrollo de arquitecturas escalables.

La iniciativa apunta directamente a un contexto en el que el manejo de herramientas de IA dejó de ser un diferencial para convertirse en una competencia cada vez más exigida en el mercado laboral.

Hasta 3 millones de dólares para startups correntinas

El segundo programa, AWS Desarrolla, es pionero en Argentina y está dirigido exclusivamente a startups tecnológicas. Contempla una inversión de hasta 3 millones de dólares en créditos, con un punto de entrada de 5.000 dólares escalables según el crecimiento del proyecto. Pueden acceder empresas de base tecnológica fundadas en los últimos diez años, con producto o sitio web activo y sin antecedentes de créditos AWS previos.

El anuncio generó respuesta inmediata en el ecosistema emprendedor local. Constanza Gómez, fundadora de la startup correntina Calificadas, destacó que la iniciativa "representa una gran oportunidad para el ecosistema tecnológico de la región y permitirá a los emprendedores locales conectar con el mundo". En la misma línea, Santiago Lapebie, de Aerodata y Decarbofy, subrayó la importancia de la articulación público-privada "para exportar conocimientos y fortalecer el sector tecnológico".

Para inscribirse a las capacitaciones ingresar al siguiente link: https://www.corrientes.gob.ar/aws/