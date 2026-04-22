Juan Pablo Valdés: "Pedimos una prórroga de 30 días para alcanzar un acuerdo por Yacyretá"

El mandatario provincial confirmó este miércoles que se acordó un plazo de 30 días para definir la deuda histórica de Nación con Corrientes. "Venimos negociando y estamos muy cerca de alcanzar un acuerdo; pedimos una prórroga de común acuerdo de 30 días corridos más", explicó Valdés.

El impacto económico de este entendimiento sería vital para las arcas provinciales: "Para Corrientes significaría cerca de 1.500 millones de pesos más en regalías mensuales, que es lo que vamos a buscar para inyectar a nuestras industrias y sostener el empleo".

Coparticipación: Caída de fondos

Respecto a los envíos nacionales, Valdés mostró preocupación por la falta de un "piso" en la caída de recursos.

"La deuda de la coparticipación en caída son cerca de entre 40.000 y 50.000 millones de pesos. Me preocupa que no termine de acomodarse; necesitamos saber cuál es el fondo", detalló en una entrevista a Radio Sudamericana.

Obra Pública

A diferencia del Gobierno Nacional, Valdés ratificó que la provincia mantendrá los frentes de obra, aunque bajo un criterio de estricta prioridad. "No vamos a parar la obra pública. Vamos a hacer menos, pero con los pies sobre la tierra, más lento, sin detenernos", afirmó.

El Gobernador instruyó a los intendentes a ser "cautelosos en el gasto" y definir prioridades.

"Le decimos al intendente que nos diga cuál es la obra más importante para su municipio y nosotros lo vamos a acompañar, sin descuidar escuelas, hospitales y comisarías", afirmó el mandatario.

Concesión de Rutas Nacionales

Ante el deterioro de las arterias nacionales, el Gobernador celebró el decreto que autoriza la delegación de estas facultades a las provincias. "Nos parece muy racional porque el Estado Nacional muchas veces no se puede ocupar de tramos que no son su prioridad. Nosotros vamos a tener la posibilidad de armar corredores y llamar a licitación", indicó.

Mencionó como prioridades:

Ruta 14: El tramo de Paso de los Libres a Virasoro.

Ruta 12: La reactivación de la autovía y los tramos hacia la 118 y ruta 27.

Corredor Belgrano: Confirmó reuniones con un grupo empresarial extranjero para financiar la obra a cambio del cobro de peaje.

Inversión Forestal y Educación

Sobre el proyecto de la planta de celulosa en Ituzaingó, el mandatario destacó que generará 13.000 empleos.

"Es el proyecto forestal más importante de la Argentina y va a cambiar para siempre la historia de Corrientes", aseguró. En ese marco, anunció que se ajustarán los contenidos de las escuelas técnicas y los institutos de formación docente para apuntar al sector forestal y eléctrico.

Política Salarial

Finalmente, sobre futuros aumentos, Valdés mantuvo la cautela.

"Tenemos que encontrar una estabilidad y tener una proyección sin comprometer los recursos del Estado", afirmó el gobernador y finalizó diciendo que "somos precavidos y queremos cumplir todos los meses como lo venimos haciendo hace ocho años".