Juan Pablo Valdés se reunió con intendentes y ratificó el acompañamiento a los municipios de Corrientes

El gobernador de Corrientes, Juan Pablo Valdés, mantuvo este miércoles una serie de reuniones en Casa de Gobierno con intendentes de distintas localidades del interior. El objetivo fue avanzar en una agenda de trabajo conjunta.

Los encuentros incluyeron a los intendentes de Sauce, Berón de Astrada, Mariano I. Loza, Parada Pucheta y Mburucuyá. Según se informó, se abordaron temas vinculados al desarrollo local y la mejora de la calidad de vida de los ciudadanos.

Durante la jornada, el mandatario provincial explicó que desde el Gobierno de Corrientes se busca acompañar día a día a los municipios para potenciar su crecimiento y desarrollo.

Agenda conjunta

Asimismo, Valdés remarcó la importancia de impulsar oportunidades en cada localidad. En ese sentido, sostuvo que el objetivo es avanzar en soluciones concretas para las necesidades del interior.

El gobernador también subrayó el valor del trabajo articulado entre la provincia y los municipios. “El diálogo y la agenda conjunta es fundamental en este camino de progreso y equidad para todo Corrientes”, afirmó.

Del encuentro participaron los intendentes Carlos Romano (Sauce), Graciela González (Berón de Astrada), María Cristina Ovelar Gaona (Mariano I. Loza), Silvina Osuna (Parada Pucheta) y Edgar Galarza Florentín (Mburucuyá).