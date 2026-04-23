Juan Pablo Valdés presentó el proyecto de USD 2.000 millones que generará 13.000 empleos

El gobernador Valdés fue contundente el miércoles al señalar que el desembarco de Arpulp S.A. no debe ser un fenómeno aislado, sino el motor de una transformación integral. “El sector privado va a tener que generar sus propias inversiones para brindar servicios e insumos, y de ese modo aprovechar con empresas correntinas el impulso de esta nueva industria”, enfatizó ante referentes de la Fec, Fecorr, Afoa y Apefic.

El proyecto, que demanda una inversión de USD 2.000 millones, estima la creación de 13.000 puestos de trabajo entre directos e indirectos, impactando de lleno en rubros como la hotelería, la construcción y el transporte pesado.

Un proyecto de escala nacional

Desde el sector productivo, las expectativas son altísimas. Francisco Torres Cayman, representante de la Asociación Forestal Argentina, calificó la iniciativa como “un cambio de paradigma total”, asegurando que será el proyecto forestal-industrial más grande de la República Argentina.

Por su parte, Roberto Báez, presidente de Fecorr, celebró la transversalidad de la inversión: “Esto nos compete a todos y nos va a dar trabajo a todos”, reflejando el optimismo de las cámaras locales ante la magnitud del desafío.

El empleo del futuro y la formación técnica

Uno de los pilares de la presentación fue la necesidad de adaptar el sistema educativo a las nuevas demandas. El Gobernador remarcó la importancia de fortalecer la formación técnica mediante una articulación entre el Estado y el sector productivo.

Fernando Correa, director del proyecto, subrayó que el objetivo es evitar la migración de los jóvenes correntinos: “Queremos que en un futuro no se tengan que ir y que tengan un puesto de trabajo de calidad en su provincia”. En la misma línea, la CEO de la firma, Alejandra Aranda, confirmó que ya existen diálogos con universidades y el sector educativo para preparar la mano de obra especializada que requerirá la planta de fibra de pino.

Entidades participantes

Del encuentro participaron los máximos referentes de: