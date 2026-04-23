El Gobierno de Corrientes confirmó el cronograma de sueldos de abril

El Gobierno de Corrientes oficializó este miércoles el cronograma de liquidación de haberes correspondientes al mes de abril.

Según informaron las autoridades, el proceso de pago se llevará adelante en cinco jornadas consecutivas, iniciando este viernes 24 y concluyendo el jueves 30, bajo la modalidad habitual de terminación de Documento Nacional de Identidad (DNI).

El anuncio alcanza a la totalidad de los agentes de la administración pública provincial, incluyendo a trabajadores en actividad, jubilados y pensionados del sistema previsional correntino.

Cronograma detallado por terminación de DNI

El pago se ejecutará a razón de dos dígitos por día hábil, con el objetivo de garantizar la fluidez en las sucursales bancarias y puntos de cobro:

Viernes 24: Documentos terminados en 0 y 1 .

Lunes 27: Documentos terminados en 2 y 3 . (Este tramo estará disponible en cajeros automáticos del Banco de Corrientes SA y vía homebanking desde el sábado 25 ).

Martes 28: Documentos terminados en 4 y 5 .

Miércoles 29: Documentos terminados en 6 y 7 .

Jueves 30: Documentos terminados en 8 y 9.

Disponibilidad en medios digitales

Desde el Ministerio de Hacienda recordaron que aquellos agentes que perciben sus haberes el lunes 27 podrán realizar extracciones a través de los cajeros automáticos habilitados y operar mediante la banca electrónica a partir del sábado 25.

Esta medida busca facilitar el acceso anticipado a los fondos y reducir la afluencia de público en los salones de atención presencial del Banco de Corrientes durante el inicio de la próxima semana.