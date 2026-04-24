Corrientes: el Gobierno nacional desafectó seis casas del Ejército y busca venderlas

El Gobierno nacional desafectó seis casas del Ejército Argentino ubicadas en la ciudad de Corrientes con el objetivo de venderlas. La medida fue publicada en el Boletín Oficial y alcanza a propiedades que estaban bajo la órbita del Ministerio de Defensa

Los terrenos se encuentran en la zona de las calles Padre Borgatti e Hipólito Yrigoyen y corresponden a viviendas prefabricadas utilizadas por militares. Según informes técnicos, las unidades están en buen estado de conservación y mantenimiento.

La decisión fue impulsada por la Agencia de Administración de Bienes del Estado, luego de que el Ministerio de Defensa informara que los inmuebles ya no resultan necesarios.

Desafectación

En términos administrativos, la “desafectación” implica que los bienes dejan de estar asignados a un uso específico dentro del Estado. Este paso es previo a definir un nuevo destino, que puede incluir su venta, cesión o incorporación a proyectos públicos.

Por el momento, los inmuebles continuarán bajo custodia del Ejército hasta que el Estado nacional determine su uso definitivo. La medida se enmarca en una política de reorganización y aprovechamiento del patrimonio estatal.