Cómo es la costanera de Goya que será inaugurada tras una inversión de $6.920 millones

En lo que representa una de las transformaciones urbanas más ambiciosas de la gestión provincial, el gobernador de Corrientes, Juan Pablo Valdés, inaugurará este martes las obras de remodelación y puesta en valor de la costanera y plaza Italia en Goya.

El evento, programado para las 20:00, se llevará a cabo en el marco de la Fiesta Nacional del Surubí 2026, el evento social y deportivo más importante de la "segunda ciudad" de la provincia.

La obra demandó una inversión superior a los $6.920 millones, ejecutados con fondos propios del Tesoro Provincial. El proyecto no solo busca apuntalar el perfil turístico de Goya frente al río Paraná, sino también ofrecer un espacio de recreación de vanguardia para los vecinos.

Un balcón al río en dos niveles

El nuevo paseo costero se extiende por casi 500 metros y presenta una innovadora estructura diseñada en dos alturas diferenciadas para optimizar la experiencia del visitante:

Nivel superior: Destinado a caminatas panorámicas con vista franca al río.

Merma inferior: Un espacio que permite un contacto más cercano con el entorno natural del Paraná.

La conectividad entre ambos sectores fue resuelta con una imponente grada de cinco escalones, además de tres escalinatas estratégicas y tres rampas que aseguran la accesibilidad universal, permitiendo que personas con movilidad reducida puedan disfrutar de todo el predio sin obstáculos.

Plaza Italia: seguridad y servicios

Integrada al corredor costero, la Plaza Italia fue totalmente renovada y se posiciona como el epicentro para el público infantil. La principal novedad es la instalación de una "plaza blanda" con piso de caucho moderno, diseñado para amortiguar impactos y garantizar el juego seguro de los niños.

En cuanto a la infraestructura de servicios, el complejo estrena un núcleo sanitario completo. El sector cuenta con baños diferenciados para hombres, mujeres y niños, además de un área adaptada para personas con discapacidad, cubriendo así la demanda de los miles de turistas que visitan la ciudad durante la temporada de pesca y eventos masivos.

Con esta inauguración, Goya recupera su principal balcón al río, combinando ingeniería moderna con espacios de convivencia social en una de las zonas más emblemáticas de la provincia.